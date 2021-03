टीएमसी-काँग्रेसच्या आरोपानंतर भाजपा खासदाराचा राजीनामा

West Bengal Assembly Election 2021 : कोलकाता - पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. येथील तारकेश्वर विधानसभा जागेवरील भाजपा उमेदवार स्वपन दासगुप्ता यांनी आपल्या राज्यसभा पदाचा राजीनामा दिला आहे. टीएमसी आणि काँग्रेसच्या आरोपानंतर दासगुप्ता यांनी आपला राजीनामा दिला आहे. स्वपन दासगुप्ता भाजपाचे राज्यसभा सदस्य आहेत. टीएमसी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी दासगुप्ता यांच्या उमेदवारीचा विरोध दर्शवला होता. टीएमसी आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या मते दासगुप्ता यांचं राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं. कारण, ते विधानसभा निवडणूकीत उतरले आहेत.

राज्यसभेतील विरोधीपक्ष काँग्रेसनं सभापती व्यंकैया नायडू यांच्याकडे दासगुप्ता यांच्या या प्रकरणावर स्पष्टीकरण मागितलं होतं. काँग्रेस नेते जयराम रमेशा यांनी नायडू यांना पत्र पाठवत दासगुप्ता यांच्या विधानसभा उमेदरीवरुन स्पष्टीकरण मागवलं होतं. यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं की, राज्यसभा सदस्यत्वचा राजीनामा देण्यापूर्वी दासगुप्ता यांनी एखाद्या पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज कसा दाखल केला.

Swapan Dasgupta tenders his resignation as a Rajya Sabha MP. His resignation has been sent to the Chairman of the House, it is yet to be accepted.

BJP has fielded him as its candidate for Tarakeshwar seat in the upcoming #WestBengalElections2021

