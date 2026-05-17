१३५च्या स्पीडनं स्विफ्टची ट्रकला मागून धडक, अख्खं कुटुंब संपलं; पाच जणांचा जागीच मृत्यू

बिहारच्या सिवान इथं पूर्वांचल एक्सप्रेस वेवर झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला. शनिवारी भरधाव वेगात स्विफ्ट डिझायर कार माइलस्टोन २३८ जवळ उभा असलेल्या एका ट्रकला मागून धडकली. गाडीचा वेग जवळपास १३५ किमी प्रतीतास इतका होता. यामुळे धडकेनंतर गाडीचा चुराडा झाला. अपघातात कारमधील पाचही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. High Speed Swift Hits Truck Five Dead in Horrific Crash.कारचा वेग जास्त असल्यानं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. एक्सप्रेस वेवर स्विफ्ट डिझायर कार थेट ट्रकला मागून धडकली. यात गाडीचा पुढचा भाग आणि रूफ दबले गेले. दोन सीट आणि केबिन यांचाही चुराडा झाला होता. क्रेनच्या मदतीनं अपघातग्रस्त कार हटवण्यात आली..केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला पोक्सो अंतर्गत दाखल गुन्ह्यात अटक; १७ वर्षीय मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून ठेवले संबंध.अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये दोन पुरुष, एक महिला आणि दोन लहान मुलींचा समावेश आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी सापडलेल्या ओळखपत्र आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे चौघांची ओळख पटवली. तर एकाची ओळख पटलेली नाही. मनिष श्रीवास्तव, त्यांची पत्नी कंचन देवी, आस्था कुमारी आणि आदिती या मुलींचा मृत्यू झाला आहे. मनिष कुमार हे बिहारच्या सिवान जिल्ह्यातील ग्यासपूर इथले आहेत..पोलिसांनी सांगितले की, डायल ११२ वर अपघाताची माहिती मिळताच कंधरापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली होती. पोलिसांनी बचावकार्य राबवलं पण अपघात इतका भीषण होता की सर्वांचा मृत्यू झाला होता. मृतदेह गाडीतून बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.