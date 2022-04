जहांगीरपुरी : "द्वेषाचे बुलडोझर बंद करा"; राहुल गांधीचा केंद्रावर निशाणा

By

नवी दिल्ली : हनुमान जयंतीदिनी दिल्लीतील जहांगीरपुरी भागात झालेल्या हिंसाचारानंतर इथं उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेनं बुधवारी अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरु केली. मात्र, या कारवाईला काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी विरोध दर्शवत केंद्रावर निशाणा साधला. "द्वेषाचे बुलडोझर बंद करा" असं राहुल गांधी यांनी या कारवाईला विरोध करताना म्हटलं आहे. (Switch off bulldozers of hate Rahul Gandhi slam demolition drive in violence hit Jahangirpuri)

देशात सध्या निर्माण झालेल्या कोळसा तुटवड्यावर राहुल गांधी यांनी भाष्य केलं आहे. त्यांनी आरोप केला की, भारतात मंदीचं सावट होतं. यामुळं उच्च महागाई आणि उच्च बेरोजगारी अर्थव्यवस्थेत स्थिर मागणी दर्शवत आहे. ८ वर्षांत मोठ्या गप्पा मारल्यानंतर भारताकडं केवळ ८ दिवसांच्या कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. मोदीजी मंदीचं सावट गहिरं होत आहे. ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बंद पडल्यानं लघु उद्योग उद्ध्वस्त झाले आहेत. अनेक रोजगार बंद होत आहेत. त्यामुळं "द्वेषाचे हे बुलडोझर आता बंद करा आणि पावर प्लान्ट सुरु करा" अशा आशयाचं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं आहे.

दरम्यान, दिल्ली भाजपनं आरोप केलाय की, जहांगीरपुरीतील जे आरोपी आहेत. त्यांनी या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं केली आहेत. त्यामुळं ही बांधकामं पाडण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. त्यानंतर लगेचच बुधवार आणि गुरुवारी नॉर्थ दिल्ली महापालिकेनं अशी बांधकामं पाडायला सुरुवात केली.

या कारवाईवर एमआयएम प्रमुख खसदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी देखील विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणाले, भाजपनं गरिबांविरोधात युद्ध पुकारलं आहे. ओवैसींनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही निशाणा साधत अतिक्रमण हटाव मोहिमेतील त्यांची भूमिका ‘संदिग्ध’ असल्याचं म्हटलं आहे.