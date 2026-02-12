T20 World Cup Ind vs Namibia : मोठ्या विजयाचे भारताचे ध्येय; नामिबियाविरुद्ध अभिषेक शर्मा मुकण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - भारत वि. नामिबिया क्रिकेट सामना असे कानावर पडल्यावर मनात उत्सुकता निर्माण होत नाही, पण जेव्हा हाच सामना टी-२० विश्वचषकातील सामना आहे असे कळते, तेव्हा त्याचे महत्त्व निर्माण होते..पहिल्या सामन्यातील चुका टाळून सुधारित खेळ करत मोठा विजय मिळवण्याच्या स्पष्ट ध्येयाने भारतीय संघ गुरुवारी अरुण जेटली मैदानावर पाऊल ठेवणार आहे. भारतीय संघाचा धमाका रोखण्याचे मोठे आव्हान नवख्या नामिबियाला खुणावत आहे. दरम्यान, पोट बिघडण्याच्या आजारातून पूर्ण बरा न झालेला अभिषेक शर्मा या सामन्याला मुकण्याची शक्यता दाट आहे..बलाढ्य संघाविरुद्ध खेळताना दडपणाचे ओझे दोन्ही संघांवर समान असते. जेव्हा कमजोर संघासमोर तगडा संघ उभा असतो, तेव्हा दडपण कमजोर नव्हे, तर तगड्या संघावर जास्त असते. सामना गमावला, तर कमजोर संघाला कोणी दूषण देत नाही.उलटपक्षी तगड्या अनुभवी संघाने खराब खेळ केला, तर अपशब्दांची लाखोली वाहिली जाते. म्हणजे भारतीय संघाला नामिबिया सामन्याचे दडपण आहे, अशातला भाग नाही. पहिल्या सामन्यातून भारतीय संघाने योग्य शिकवण घेतली आहे, हे तपासून बघायला गुरुवारचा सामना कामी येणार आहे, इतकाच भाग आहे..नामिबिया संघात वयाची तिशी पार केलेले खेळाडू आहेत, तसेच जॅक ब्रसेल आणि मॅक्स हिंगोसारखे एकदम कमी वयाचे गोलंदाज आहेत. कप्तान गेरहार्ड इरास्मस अनुभवी खेळाडू आहे. फलंदाजीत प्रीलिंक आणि इटनने पहिल्या सामन्यात जरा चमक दाखवली आहे. भारताच्या चाणाक्ष गोलंदाजांसमोर त्यांचा निभाव कसा लागतो, हे बघावे लागणार आहे.पोट बिघडण्याचा आजार बळावल्याने अभिषेक शर्माला दिल्लीच्या रुग्णालयात दाखल करून सलाईनद्वारे औषधोपचार करायची वेळ आली. आजार गंभीर नसला तरी कमजोरी जाणवत राहणार असल्याने नामिबियासमोर अभिषेकला संघात जागा मिळण्याची शक्यता खूप अंधुक आहे..भारतीय संघात बुमरा परत येतो का याची उत्सुकता आहे. दोन्ही महत्त्वाच्या खेळाडूंना पाकिस्तानसमोरच्या मोलाच्या सामन्यासाठी राखून ठेवण्याचा विचार संघ करायची शक्यता जास्त वाटते. अभिषेकची जागा संजू सॅमसनला दिली जाते का वॉशिंग्टन सुंदर संघात दाखल होतो, हे बघायचे आहे.खेळपट्टी थोडे गवत राखून भरपूर रोलिंग करून टकाटक तयार केली गेली आहे, म्हणजेच टप्पा पडल्यावर चेंडू बॅटवर येईल, असे वाटते आहे. मैदानाच्या सीमारेषा थोड्या कमी असल्याने फलंदाजांना त्याचा फायदा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.