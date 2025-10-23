देश

हॉटेल ताजमध्ये कोल्हापुरी चप्पल घातलेल्या महिलेला म्हणाले, क्लोज्ड शूज घाला, मांडी घालून बसण्याचीही अडचण

युवरस्टोरीची संस्थापक श्रद्धा शर्मा यांनी सोशल मीडियावर हॉटेल ताजमध्ये देण्यात आलेल्या अपमानास्पद वागणुकीचा व्हिडीओ शेअर केलाय. यात त्यांनी संतापही व्यक्त केला आहे.
Kolhapuri Chappal Row at Taj Hotel Founder Shraddha Sharma Faces Discrimination Video Goes Viral

Kolhapuri Chappal Row at Taj Hotel Founder Shraddha Sharma Faces Discrimination Video Goes Viral

Esakal

सूरज यादव
Updated on

दिल्लीतल्या ताज हॉटेलमध्ये कोल्हापुरी चप्पल घालून गेलेल्या आणि खुर्चीवर मांडी घालून जेवायला बसल्यानं अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यानं युवरस्टोरीच्या संस्थापक आणि सीईओ श्रद्धा शर्मा यांनी संताप व्यक्त केलाय. त्यांनी हॉटेलमधूनच व्हिडीओ शेअर केला आहे. यात त्या म्हणतात की, मी कोल्हापुरी चप्पल घालते आणि मी कष्टाच्या पैशातून ते चप्पल घेतलंय. मी इथं आले तर स्टाफने मला पाय खाली ठेवून बसायला सांगितलं.

Loading content, please wait...
delhi
food news
video viral
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com