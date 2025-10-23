हॉटेल ताजमध्ये कोल्हापुरी चप्पल घातलेल्या महिलेला म्हणाले, क्लोज्ड शूज घाला, मांडी घालून बसण्याचीही अडचण

दिल्लीतल्या ताज हॉटेलमध्ये कोल्हापुरी चप्पल घालून गेलेल्या आणि खुर्चीवर मांडी घालून जेवायला बसल्यानं अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यानं युवरस्टोरीच्या संस्थापक आणि सीईओ श्रद्धा शर्मा यांनी संताप व्यक्त केलाय. त्यांनी हॉटेलमधूनच व्हिडीओ शेअर केला आहे. यात त्या म्हणतात की, मी कोल्हापुरी चप्पल घालते आणि मी कष्टाच्या पैशातून ते चप्पल घेतलंय. मी इथं आले तर स्टाफने मला पाय खाली ठेवून बसायला सांगितलं..श्रद्धा शर्मा यांनी ताज हॉटेलमध्ये हाऊस ऑफ मिंगमध्ये गेल्यानंतर आलेला अनुभव शेअर केलाय. कोल्हापुरी चप्पल घालून आल्यानं आणि खुर्चीवर मांडी घालून बसल्यानं मॅनेजरनं आक्षेप घेतल्याचं त्या म्हणाल्या. फाईन डायनिंग रेस्टॉरंट आहे आणि श्रीमंत लोक इथं येतात. त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित बसा असं मॅनेजरनं सांगितल्याचा आरोप श्रद्धा शर्मा यांनी केला..वसई किल्ल्यावर शिवरायांच्या पोषाखात फोटो काढताना अडवलं, हिंदी भाषिक सुरक्षा रक्षकाचा मराठीत बोलण्यास नकार; VIDEO VIRAL.मॅनेजरकडून मांडी घालून बसण्यावर आक्षेप नोंदवलाच. याशिवाय क्लोज्ड शूज घाला असा सल्लाही दिल्याचा दावा श्रद्धा शर्मा यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, एक सामान्य माणूस कष्ट करून स्वत:चे पैसे कमावतो आणि त्याला या देशात अजूनही अपमान सहन करावा लागतो. मी फक्त नेहमीप्रमाणे मांडी घालून बसले ही माझी चूक? असा सवाल श्रद्धा यांनी विचारला..मी माझ्या बहिणीसोबत डीनरसाठी आले. इथं ताजच्या मॅनेजरनं सांगितलं की, इतर लोकांना तुमच्या मांडी घालून बसण्याची अडचण आहे. तुम्ही योग्य पद्धतीनं बसायला पाहिजे. मी कोल्हापुरी घालते. त्याचाही त्यांना प्रॉब्लेम आहे. मी नीट कपडे घातलेत आणि कुणाला त्रास न देता आरामात बसलेय. तरी यांना अडचण आहे असंही श्रद्धा यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.