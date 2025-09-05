Agra Taj Mahal : भारताचा 'ताज' संकटात! यमुनेच्या पुरामुळे ताजमहाल गिळंकृत होणार? पाण्याची पातळी आणखी वाढली तर..; अहवालात धक्कादायक खुलासा

आग्रा : ताजमहाल लगतच्या (Taj Mahal Flood) यमुना नदीची (Yamuna River) पाणीपातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा अडीच फूट वर गेली असून, पाणी ताजमहालच्या भिंतीला स्पर्श करत आहे. यामुळे या पाण्याचा ताजच्या पायाला (बांधकामाचा पाया) फायदा होईल की नुकसान, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) चे अधिकारी मात्र असा विश्वास व्यक्त करत आहेत की, या पाण्यामुळे ताजच्या पायाला नुकसान होण्यापेक्षा फायदा होईल. वरिष्ठ संवर्धन सहाय्यक प्रिन्स वाजपेयी यांनी सांगितले की, 'पाण्याची पातळी सतत निरीक्षणात आहे आणि त्यावर अहवाल तयार करून उच्च अधिकाऱ्यांना पाठवला जाईल. त्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलली जातील.'.संरक्षित स्मारकांना धोकायमुनेचे पाणी ताजमहालच्या मागील भिंतीपर्यंत पोहोचले आहे. मंटोला नाला भरल्याने आग्रा किल्ल्याचा खंदक तीन फूट पाण्याने भरला आहे. एतमौद्दौला स्मारकाच्या मागे असलेल्या १२ खोल्या पाण्यात बुडाल्या आहेत. ताज व्ह्यू पॉईंटपर्यंत पाणी पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे संरक्षित स्मारकांमध्ये ओलाव्याचा धोका वाढला आहे..यमुनेच्या पाण्याची पातळी वाढलीपावसामुळे विविध बॅरेजमधून पाणी सोडल्याने यमुनेची पातळी वेगाने वाढत आहे. गुरुवारी सायंकाळी वॉटर वर्क्स येथे यमुनेची पाणीपातळी ४९७.५ फूट नोंदवली गेली. इशारा पातळी ४९५ फूट असून, रविवारपर्यंत ती ४९९ फूटांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. शहरातील दोन मोक्षधाम पाण्याखाली गेले असून, पोय्या घाटावर अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. नागरिकांना पाण्यात उभे राहून अंत्यसंस्कार करावे लागले. ताजगंज मोक्षधामचा दुसरा प्लॅटफॉर्म देखील पाण्यात गेला आहे..रस्ते आणि वस्त्या पाण्याखालीदयालबाग परिसर, अमर विहार, राज श्री अपार्टमेंट ते सिकंदरपूर रोडपर्यंत रस्ते पाण्याने भरले आहेत. कैलास मंदिराच्या पायऱ्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. मेहरा नाहरगंजमध्ये ४० कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागले आहे. मनोहरपूर, खासपूर, जगनपूर, नूरपूर, विसरणा, मोतीमहल, कटरा वजीर खान आणि रामबागसह अनेक वस्त्यांतील नागरिक सुरक्षित ठिकाणी हलत आहेत..पुराचा जास्त धोका असलेली गावेएतमादपूर, सदर, फतेहाबाद आणि बाह तहसील क्षेत्रातील ४० हून अधिक गावे बाधित आहेत. यापैकी १८ गावे अत्यंत धोकादायक यादीत टाकण्यात आली आहेत. यात राहनकला, बुढाणा, नागला काटा, शाहिदपूर, वीरपुरा, परौली, गिद्रोन, भरपूरा, नागला धीमर, नाहरगंज इत्यादी गावांचा समावेश आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..यमुनेत सोडलेले पाणीहातिनीकुंड बॅरेजमधून : १,४२,६०४ क्युसेक पाणीओखला बॅरेजमधून : २,४०,००२ क्युसेक पाणीगोकुळ बॅरेज (मथुरा) मधून : १,०७,९४४ क्युसेक पाणी(टीप : गुरुवारी सकाळी 8 वाजताच्या पूर नियंत्रण कक्षाच्या अहवालानुसार सर्व आकडेवारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.