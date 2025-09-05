देश

Agra Taj Mahal : भारताचा 'ताज' संकटात! यमुनेच्या पुरामुळे ताजमहाल गिळंकृत होणार? पाण्याची पातळी आणखी वाढली तर..; अहवालात धक्कादायक खुलासा

Rising Yamuna water level touches Taj Mahal walls : ताजमहालला पुराचा मोठा धोका! यमुनेचे पाणी भिंतीपर्यंत पोहोचले
Taj Mahal Flood

Taj Mahal Flood

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

आग्रा : ताजमहाल लगतच्या (Taj Mahal Flood) यमुना नदीची (Yamuna River) पाणीपातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा अडीच फूट वर गेली असून, पाणी ताजमहालच्या भिंतीला स्पर्श करत आहे. यामुळे या पाण्याचा ताजच्या पायाला (बांधकामाचा पाया) फायदा होईल की नुकसान, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

Uttar Pradesh
rain
Yamuna River
taj mahal
Agra Taj Mahal

