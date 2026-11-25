जगप्रसिद्ध ताजमहालचे धूळ आणि प्रदूषणापासून संरक्षण करण्यासाठी आग्रा किल्ला आणि ताजमहाल यांच्यामधील ऐतिहासिक ताज हेरिटेज कॉरिडोर परिसरात हरित पट्टा विकसित केला जात आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि राज्याच्या उद्यान विभागाच्या माध्यमातून या परिसरात उद्याने आणि हिरवळ तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यमुना नदीच्या काठावरील सुमारे ४० हजार चौरस मीटर अविकसित जागेवर आग्रा विकास प्राधिकरणाच्या (ADA) निधीतून उद्यान उभारले जात आहे.ताजमहालच्या परिसरात हिरवळ वाढवून धूळ आणि प्रदूषणाचा परिणाम कमी करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. यामुळे ऐतिहासिक वास्तूच्या संरक्षणासोबतच पर्यटकांसाठीही आकर्षक परिसर विकसित होणार आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.४० हजार चौरस मीटरवर उद्यानाची निर्मितीउद्यान अधीक्षक रजनीश पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताज कॉरिडोरच्या जमिनीवरील ताज व्ह्यू गार्डनच्या यमुना किनाऱ्यालगतच्या सुमारे ४० हजार चौरस मीटर अविकसित क्षेत्रात उद्यान विकसित केले जात आहे. आग्रा विकास प्राधिकरणाच्या पथकर निधीतून या कामासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.या परिसरात पाम, हेज आणि विविध शोभिवंत झाडांची लागवड केली जात आहे. जमिनीचे सपाटीकरण करून गवत लावण्याचे कामही सुरू आहे. हे काम पुढील महिन्याभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..ASI कडून पाच वर्षांत १.९० कोटींचा खर्चभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने आपल्या ताब्यातील १० हेक्टर जमिनीपैकी ६० टक्के भागात ताज व्ह्यू गार्डन विकसित केले आहे. या उद्यानाच्या देखभालीसाठी ASI ने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नव्याने निविदा काढल्या आहेत.केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ASI ने या उद्यानाच्या देखभालीवर पाच वर्षांत एकूण एक कोटी ९० लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यामध्ये २०१७-१८ मध्ये २५ लाख, २०१८-१९ मध्ये ४१ लाख, २०१९-२० मध्ये ७९ लाख, २०२०-२१ मध्ये १७ लाख आणि २०२१-२२ मध्ये २८ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे..प्रदूषणाच्या पातळीत घट; मडपॅक ट्रीटमेंटची गरज नाहीकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, ताजमहाल परिसरातील धूलिकण आणि प्रदूषकांच्या प्रमाणात २०२१ ते २०२५ या काळात घट नोंदवण्यात आली आहे. सस्पेंडेड पार्टिक्युलेट मॅटर (SPM) चे प्रमाण २०२१ मधील २५८ वरून २०२५ मध्ये २१८ पर्यंत खाली आले. याच काळात PM2.5 ची पातळी ९४ वरून ८७, तर PM10 ची पातळी १४६ वरून १३३ झाली.ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय आणि ताजमहाल परिसरातील हरित पट्टा वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा या कामात सहभाग आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, प्रदूषणाच्या पातळीत झालेल्या घटीमुळे ताजमहालच्या संगमरवरी पृष्ठभागाच्या स्वच्छतेसाठी सध्या मडपॅक ट्रीटमेंट अर्थात मुलतानी मातीचा लेप देण्याची गरज भासलेली नाही..राजकीय वादातून पर्यावरण संवर्धनाकडेताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रकल्पाची सुरुवात २००२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात झाली होती. ताजमहाल आणि आग्रा किल्ल्यादरम्यान यमुना नदीच्या काठावर सुमारे १७५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यासाठी १७ कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते. या निधीच्या वापरावरून वाद निर्माण झाला आणि प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.या प्रकरणामुळे २००३ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. पुढे २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून मायावती यांना या प्रकरणात दिलासा मिळाला. त्यानंतर या परिसराचा पर्यावरणीय आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळाली.आता याच परिसरात उद्याने आणि हिरवळ विकसित करून ताजमहालच्या संरक्षणासाठी हरित पट्टा तयार केला जात आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि पर्यटन विकास या दोन्ही उद्दिष्टांना हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.