Thalapathy Vijay Support AIADMK : तामिळनाडूत महाराष्ट्रासारखी फूट! आण्णा द्रमुकचे दोन भाग; थलपती विजयला थेट पाठिंबा

AIADMK supprt Thalpathy Vijay : तामिळनाडूतील आण्णा द्रमुक (AIADMK) पक्षात आता दोन स्पष्ट गट पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. आमदार सी. व्ही. शन्मुगम यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने बहुमताचा दावा करत थलपती विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) सरकारला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच DMKच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांनी विरोध केल्याचे शन्मुगम यांनी स्पष्ट केले..प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शन्मुगम म्हणाले, "AIADMKची स्थापना ही DMKच्या विरोधात झाली आहे. गेली ५३ वर्षे आम्ही DMKविरोधात राजकारण केले आहे. अशा परिस्थितीत DMKच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव बहुसंख्य सदस्यांना मान्य नव्हता. जर आम्ही DMKसोबत युती केली असती, तर AIADMKचे अस्तित्व धोक्यात आले असते. त्यामुळे बहुमताने TVKला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला." .शन्मुगम यांनी सांगितले की, पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांनी भविष्यात AIADMKने कोणतीही आघाडी न करता स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवाव्यात, असा ठराव मंजूर केला आहे. तसेच माजी मंत्री एस. पी. वेलुमणी यांची विधानसभेतील AIADMK गटनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, सी. विजयभास्कर यांची पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील पत्र प्रोटेम सभापतींकडे सादर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, "AIADMK सध्या कोणत्याही आघाडीत नाही. आगामी काळात पक्षाची नव्याने उभारणी करावी लागेल. यासाठी संघटनात्मक पातळीवर मोठे बदल आवश्यक आहेत." अलीकडील निवडणुकांतील पराभवाबाबत बोलताना शन्मुगम यांनी पक्षाच्या सातत्याने होत असलेल्या पराभवाची सामूहिक जबाबदारी स्वीकारली..सत्तास्थापना आणि राज्यपालांचे अधिकार, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा, बहुमत ते राष्ट्रपती राजवट; राज्यघटना काय सांगते?."या पराभवासाठी कोणत्याही एका व्यक्तीला दोष देता येणार नाही. आपण सर्वांनी मिळून आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी सर्व नेत्यांशी चर्चा होणे गरजेचे आहे," असे ते म्हणाले.यासोबतच त्यांनी पक्षाचे सरचिटणीस एडप्पडी के. पलानीस्वामी यांना लवकरात लवकर सर्वसाधारण परिषदेची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. या बैठकीत पक्षाच्या भविष्यातील वाटचालीवर चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.