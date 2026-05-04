पडद्यावरील ‘थलपती’ आता सत्तेचा ‘महानायक’! ५० वर्षांपूर्वीचा MGR चा इतिहास रिपीट करणार? ऐतिहासिक विजय तमिळनाडूत धडकी भरवतोय

तामिळनाडू विधानसभेच्या २३४ जागांसाठी आज मतमोजणी सुरू आहे. यामध्ये सुपरस्टार थलपती विजय यांच्या तामिळगा वेटी कळघम (टीव्हीके) पक्षाने ९८ जागा जिंकून आघाडी घेतली आहे. तामिळनाडूमध्ये सत्तांतर होणार असून विजय थलपती पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हे चित्र पाहता विजय थलपती तामिळनाडूच्या राजकारणाचा इतिहास पुन्हा घडवणार असल्याचे दिसत आहे..एम. जी. रामचन्द्रन (एमजीआर) यांनी आपल्या लोकप्रियतेचा वापर करून राजकीय बालेकिल्ला हादरवून टाकला होता. त्यानंतर आता विजय थलपती एमजीआर यांच्याप्रमाणेच तामिळनाडूचा राजकीय इतिहास पुन्हा रचणार आहेत. ज्यामध्ये विजय थलपती तामिळनाडू निवडणुकीत विजयी होणार असून मुख्यमंत्री बनणार असल्याचे चित्र आहे. असे झाल्यास तामिळनाडूचा अनेक दशकांपूर्वीच्या आठवण ताज्या होणार आहेत..'तुझा नेता हरतोय...' तरुणाने अफवांवर विश्वास ठेवला; थलपती विजयच्या चाहत्याने निकालाआधीच टोकाचा निर्णय घेतला.एमजीआर कोण आहेत?१९७० च्या दशकात, एम. जी. रामचन्द्रन (एमजीआर) यांनी आपल्या चित्रपटांमधून 'गरिबांच्या हक्कांचे रक्षण करणे' अशी प्रतिमा तयार केली. त्यांचे 'नादोडी मन्नन' किंवा 'रिक्षावाला' यांसारखे चित्रपट केवळ मनोरंजन नाही, तर एक राजकीय जाहीरनामा होते. याच प्रतिमेचा वापर करून एमजीआर यांनी राजकीय बालेकिल्ला जिंकला होता. दरम्यान, एमजीआर यांच्याप्रमाणेच विजय आपल्या 'थलपथी' प्रतिमेचा वापर करत असल्याचे दिसत आहे..थलपती विजयने गेल्या दहा वर्षांत आपल्या चित्रपटांमधून (कथी, मेर्सल आणि सरकार) शेतकऱ्यांच्या समस्या, जीएसटी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा लोभ यांसारखे मुद्दे मांडले आहेत. यामुळे विजय थलपतीने त्याच्या चित्रपटांमध्ये एम.जी.आर. यांसारखा दृष्टिकोन अवलंबला असल्याचे दिसून आहे. १९७२ मध्ये एम.जी.आर. यांनी डीएमकेमधून बाहेर पडून एआयएडीएमकेची स्थापना केली, तेव्हा त्यांनी राज्याचे राजकारण करुणानिधी आणि एम.जी.आर. यांच्यात विभागले. तेव्हापासून तामिळनाडूतील सत्ता या दोन द्रविड पक्षांमध्ये आलटून पालटून येत राहिली आहे, पण आता विजयने एकाच झटक्यात मोडून काढले आहे..एमजीआर आणि थलपथी विजय हे दोघेही तमिळ चित्रपटसृष्टीतील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्वे आहेत, ज्यांनी आपापल्या काळात बॉक्स ऑफिसचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले. एमजीआर यांनी लोकांचा तारणहार म्हणून राजकीय पाया रचला, तर विजय यांनी एक सेनापती म्हणून आजच्या युगात कमाईचे नवीन विक्रम स्थापित केले. इतकेच न्हवे तर १९४९ ते १९६१ या काळात एमजीआर यांनी तमिळ चित्रपटसृष्टीत एका सहाय्यक अभिनेत्यापासून मुख्य अभिनेता आणि बॉक्स ऑफिस आयकॉन म्हणून स्वतःला सिद्ध केले. त्यांनी अनेकदा रिक्षाचालक, मजूर किंवा भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या गरिबांसारख्या भूमिका साकारल्या..दुसरीकडे, विजय यांनी आपल्या तीन दशकांच्या कारकिर्दीत ६९ चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. सुरुवातीला एक रोमँटिक हिरो म्हणून ओळखले जाणारे विजय २००३ च्या 'थिरुमलई' चित्रपटानंतर एक अॅक्शन-पॅक मास हिरो म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली..निवडणुकीच्या आकडेवारीनुसार, तमिळनाडूच्या २३४ जागांपैकी ९८ जागांवर विजय यांची मोठी आघाडी आहे. जर विजय मुख्यमंत्री झाले, तर १९७७ मध्ये एम.जी.आर. यांनी पहिल्यांदा सत्ता हाती घेतली तेव्हा जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.