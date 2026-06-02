तामिळनाडुत भाजपला धक्का, थांबवण्याचा प्रयत्न करूनही अन्नमलाईंनी सोडला पक्ष; ५ पानांचा राजीनामा, पुढे काय?

K Annamalai resignation, Tamil Nadu BJP भाजपचे तामिळनाडु प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्याकडे पाच पानी राजीनामा सोपवला. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन ते चेन्नईला रवाना झाले.
तामिळनाडू भाजपचे माजी अध्यक्ष के अन्नामलाई यांनी मंगळवारी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्याकडे पाच पानी राजीनामा सोपवला. यानंतर अन्नामलाई यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि ते चेन्नईला रवाना झाले. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठकीत अन्नामलाई यांनी सौहार्दपूर्ण वातावरणात पक्षातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.

