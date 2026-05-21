Tamil Nadu Cabinet Expansion : थलपति विजय यांच्या टीव्हीके सरकारमध्ये २३ मंत्र्यांनी घेतली शपथ, काँग्रेसचे ६० वर्षांनतर स्वप्न पूर्ण

Congress Returns Tamil Nadu : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून २३ आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ दिली. जवळपास ६० वर्षांनंतर काँग्रेस पक्षाला तामिळनाडूच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे.
Yashwant Kshirsagar
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. 'थलपती' विजय यांच्या सरकारमध्ये एकूण २३ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. या २३ आमदारांपैकी १९ आमदार विजय यांच्या 'टीव्हीके' पक्षाचे आहेत, तर दोन आमदार मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसचे अशा प्रकारे, ५९ वर्षांनंतर काँग्रेस पक्षाला तामिळनाडूच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे.

