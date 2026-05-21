Tamil Nadu Cabinet Expansion : थलपति विजय यांच्या टीव्हीके सरकारमध्ये २३ मंत्र्यांनी घेतली शपथ, काँग्रेसचे ६० वर्षांनतर स्वप्न पूर्ण

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. 'थलपती' विजय यांच्या सरकारमध्ये एकूण २३ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. या २३ आमदारांपैकी १९ आमदार विजय यांच्या 'टीव्हीके' पक्षाचे आहेत, तर दोन आमदार मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसचे अशा प्रकारे, ५९ वर्षांनंतर काँग्रेस पक्षाला तामिळनाडूच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मित्रपक्ष असलेल्या 'VCK' आणि 'IUML' या पक्षांसाठी दोन मंत्रीपदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत; मात्र या पक्षांनी अद्याप आपल्या संबंधित मंत्र्यांची नावे निश्चित केलेली नाहीत. प्रत्येकी दोन जागांचे प्रतिनिधित्व करणारे 'VCK' आणि 'IUML' हे पक्ष 'TVK' सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात..आज शपथ घेणाऱ्या 'टीव्हीके'च्या आमदारांमध्ये श्रीनाथ, कमली एस., सी. विजयलक्ष्मी, आर.व्ही. रणजितकुमार, विनोद, राजीव, बी. राजकुमार, व्ही. गांधीराज, मथन राजा पी., जगदीश्वरी के., राजेश कुमार एस., एम. विजय बालाजी, लोकेश तमिळसेल्वन डी., विजय तमिळन पार्थिबन ए., रमेश, पी. विश्वनाथन, कुमार आर., तेन्नारासू के., व्ही. संपत कुमार, मोहम्मद फरवास जे., डी. सरथकुमार, एन. मेरी विल्सन आणि विघ्नेश के. यांचा समावेश आहे..'थलपती' विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये काँग्रेसचे दोन आमदार राजेश कुमार आणि थिरू पी. विश्वनाथन हे शपथ घेत आहेत. 'वंदे मातरम'च्या गायनाने शपथविधी समारंभाची सुरुवात झाली, तर समारंभाच्या शेवटी तामिळ राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले. 'टीव्हीके' पक्षाने 'सीपीआय' आणि सीपीएम' या पक्षांनाही आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले आहे..Tamil Nadu Election 2026 : तामिळनाडूत 'विजय युग' सुरू, सरकार स्थापनेचा केला दावा; राहूल गांधींची साथ मिळणार ?.सध्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत असलेल्या 'व्हीसीके', 'सीपीआय', 'सीपीएम' आणि 'आययुएमएल' या पक्षांना 'टी्व्हीके'च्या नेतृत्वाने आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी औपचारिक निमंत्रण दिले आहे. तामिळनाडूचे सार्वजनिक बांधकाम आणि क्रीडा मंत्री अधव अर्जुन यांनी मंगळवारी सांगितले, "मुख्यमंत्र्यांनी आपली ही भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. किंबहुना, ही त्यांची इच्छा आणि स्वप्नही आहे. आम्हाला लवकरच काही चांगली बातमी मिळेल, अशी आशा आहे." .ते पुढे म्हणाले, "आम्हाला अशी इच्छा आहे की, 'व्हीसीके'चे प्रमुख थोल थिरुमावलवन यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा." विजय यांनी १० मे रोजी, इतर नऊ मंत्र्यांसह मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. घटनात्मक तरतुदींनुसार, ते जास्तीत जास्त ३५ मंत्र्यांची नियुक्ती करू शकतात; ही संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के इतकी आहे.आज आणखी २३ मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यामुळे, मंत्रिमंडळाची एकूण सदस्यसंख्या ३२ वर पोहोचली आहे. यामुळे आता तीन पदे रिक्त राहिली आहेत, जी संभाव्यतः VCK आणि IUML सारख्या मित्रपक्षांना दिली जाण्याची शक्यता आहे..६० वर्षांनंतर काँग्रेस सत्तेतमंत्रिमंडळात काँग्रेस आमदारांचा समावेश होणे हा तामिळनाडूच्या राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण क्षण ठरला आहे. गेल्या जवळपास ६० वर्षांत पहिल्यांदाच, काँग्रेस पक्ष राज्य सरकारचा एक भाग बनला आहे. यापूर्वी, माजी मुख्यमंत्री एम. भक्तवत्सलम यांच्या कार्यकाळात या पक्षाकडे राज्याची सत्ता होती; तो कार्यकाळ मार्च १९६७ मध्ये संपुष्टात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.