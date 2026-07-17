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Tamil Nadu CM Vijay: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांचा अनोखा निर्णय! जन्मलेल्या प्रत्येक बाळाला मिळणार सोन्याची अंगठी; 'मामा'ची अनोखी भेट

Tamil Nadu government newborn welfare scheme: तमिळनाडूतील नवजात बाळांसाठी ‘थाईमामन थंगा मोथिराम’ योजना; प्रत्येक बाळाला एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी देण्यासाठी ७५५.८३ कोटींचा निधी मंजूर
Tamil Nadu Launches Gold Ring Scheme for Newborns, CM Vijay Fulfils Poll Promise

Tamil Nadu Launches Gold Ring Scheme for Newborns, CM Vijay Fulfils Poll Promise

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चेन्नई: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आणि बालकांसाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीची ‘थाईमामन थंगा मोथिराम योजना’ (नवजात बालकांसाठी मामाकडून सोन्याची अंगठी) लवकरच अंमलात येणार आहे.

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