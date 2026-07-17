Tamil Nadu CM Vijay: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांचा अनोखा निर्णय! जन्मलेल्या प्रत्येक बाळाला मिळणार सोन्याची अंगठी; 'मामा'ची अनोखी भेट

चेन्नई: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आणि बालकांसाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीची ‘थाईमामन थंगा मोथिराम योजना’ (नवजात बालकांसाठी मामाकडून सोन्याची अंगठी) लवकरच अंमलात येणार आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.अवघ्या दोन वर्षांत ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) पक्षाला सत्तेपर्यंत पोहोचवणारे मुख्यमंत्री विजय यांनी स्वतःला राज्यातील मुलांचा ‘मामा’ म्हणून संबोधले आहे. निवडणुकीत मुलांनी त्यांचे आई-वडील, आजी-आजोबांपर्यंत सर्वांना ‘टीव्हीके’ला मतदान करण्यासाठी आग्रह धरत प्रचारात मोठी भूमिका बजावली..त्यांच्या या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत राज्यात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक नवजात बाळाला एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी भेट देण्याची घोषणा विजय यांनी केली होती. तमिळ संस्कृतीत मामाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्याच परंपरेचा आधार घेत ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने वार्षिक ७५५.८३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.योजनेचे स्वरूप व तयारी‘तमिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन’ (टीएनएमएससी)ने अंगठ्यांच्या खरेदीसाठी निविदा काढल्यानिविदेनुसार, २२ कॅरेट सोन्याच्या सुमारे ४.४१ लाख अंगठ्या पुरविण्यासाठी नामांकित सराफांकडून अर्ज मागविलेअंगठीसाठी प्रतिग्रॅम १३ हजार रुपये दर निश्चितअंगठीची रचना करताना ती नवजात बालकाला टोचणार नाही किंवा इजा होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सरकारच्या सूचनाराज्यातील ३८ जिल्ह्यांमधील १०७ शासकीय रुग्णालयांमध्ये या अंगठ्यांचा पुरवठा केला जाईल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.