CM विजय यांनी नवजात बाळांना दिली सोन्याची अंगठी; भाजपने टीका करत म्हटलं, मुलांना दुधाची जास्त गरज

Tamil Nadu CM Vijay: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी सोमवारी मदुराई येथून नवजात बाळांसाठी सोन्याची अंगठी देण्याच्या योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या नवजात बाळांना २२ कॅरेट सोन्याची एक ग्रॅमची अंगठी दिली जाणार आहे. मदुराईतल्या राजाजी सरकारी रुग्णालयात योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. विजय यांनी निवडणुकीआधी याबाबत आश्वासन दिलं होतं. दरम्यान, या योजनेला सुरुवात करताच भाजपकडून जोरदार टीका करण्यात आलीय..नवजात बाळांना सोन्याची अंगठी देण्याच्या योजनेबाबत सांगताना मुख्यमंत्री विजय यांनी उद्देशही स्पष्ट केला होता. त्यानुसार सरकारी रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे, मातृत्वाचा सन्मान करणे आणि महिलांच्या आरोग्याला चालना देण्यासाठी ही योजना असल्याचं म्हटलं होतं. या योजनेसाठी सरकारने दरवर्षी ७५५.८३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे..विद्यापीठाने काही घडलंच नाही हे सांगायला लावलं, अत्याचार प्रकरणावरून विद्यार्थीनींचे प्रशासनावर गंभीर आरोप.पहिल्या टप्प्यात १.२८ लाख सोन्याच्या अंगठ्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. २२ जून २०२६ किंवा त्यानंतर सरकारी रुग्णालयात जन्मलेल्या पात्र बाळांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी काही अटीही आहेत. त्यात बाळाची आई ही तमिळनाडूची कायमची रहिवासी असणे आवश्यक आहे..मुख्यमंत्री विजय यांनी योजनेचा शुभारंभ केल्यानंतर भाजपकडून जोरदार टीका करण्यात आलीय. भाजप नेत्या तमिलिसाई सुंदरराजन यांनी म्हटलं की, नवजात बाळांना सोन्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचं दूध आवश्यक असतं. राज्यात दूध कमी उपलब्ध आहे. यावरून सुंदरराजन यांनी प्रश्न उपस्थित केला..चेन्नईत दररोज सुमारे ३० लाख लिटर दुधाची गरज आहे. मात्र राज्यातील प्रमुख डेअरी सहकारी संस्था आविनकडून सुमारे १४.५ लाख लिटर दूध पुरवले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे लोकांना खासगी कंपन्यांकडून जास्त दराने दूध घ्यावे लागत असल्याचेही त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.