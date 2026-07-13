Tamil Nadu Cow Slaughter Ban : सर्वोच्च न्यायालयाकडून तामिळनाडूतील 'विजय सरकार'ला दिलासा; गोहत्या बंदीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती

नवी दिल्ली : तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात गोहत्या बंदीची अंमलबजावणी करण्याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या (Madras High Court cow slaughter ban latest news) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी तामिळनाडू सरकारच्या विशेष अनुमती याचिकेवर (एसएलपी) सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला..तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २७ मे रोजीच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट १९७६ मधील सरकारी आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करून संपूर्ण राज्यात गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर बंदी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. तसेच बकरी ईदच्या पूर्वसंध्येलाही आणि इतर कोणत्याही दिवशी गायी किंवा वासरांची कत्तल होणार नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांना देण्यात आले होते..ही याचिका हिंदू संघटना 'इंदू मक्कल कची'च्या युवा शाखेचे सचिव के. सूर्या उर्फ के. सूर्या प्रशांत यांनी दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने संविधानातील कलम ४८ चा संदर्भ देत गायी, वासरे तसेच दुभती व शेतीसाठी उपयुक्त जनावरांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. दूध उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने १९७६ च्या सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते..Maharashtra Politics : शरद पवारांचं वय झालंय, ते आता थकलेत, 'राष्ट्रवादी'ने कोणत्यातरी पक्षासोबत जावे; मंत्री चंद्रकांतदादांचा थेट सल्ला.दरम्यान, तामिळनाडू सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यात के. सूर्या, राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांना पक्षकार करण्यात आले आहे. के. सूर्या यांच्यावतीने अॅड. पी. व्ही. योगेश्वरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केली आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे सध्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी स्थगित राहणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.