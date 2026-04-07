९ पोलिसांना फाशीची शिक्षा सुनावलेलं प्रकरण काय होतं? कोर्टाने का म्हटलं ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना’?

Tamilnadu News: तामिळनाडूत मदुराई सत्र न्यायालयानं एकाचवेळी ९ पोलिसांना फाशीची शिक्षा सुनावलीय. पिता-पुत्राच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी शिक्षेची सुनावणी करताना कोर्टाने ही घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ असल्याचं म्हटलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते आणि तेच पोलीस कायद्याच्या विरोधात वागतात अशी टिप्पणीही या प्रकरणी कोर्टाने केलीय. कोरोना काळात अनेक निर्बंध लादले होते. त्यावेळी नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी दुकान चालवणाऱ्या पिता पुत्राला अटक केली होती. पोलीस कोठडीत झालेल्या बेदम मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला होता. Tamil Nadu Custodial Death Verdict.कोर्टाने पिता पुत्राच्या पोलीस कोठडीत मृत्यू प्रकरणी एक पोलीस निरीक्षक, दोन पोलीस उपनिरीक्षकांसह ९ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तसंच पीडितांच्या कुटुंबियांना १ कोटी ४० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही दिलाय. पोलीस मारहाणीत मृत्यू झालेल्यांची नावे जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स अशी आहेत..IIT बाबा अभय सिंहने केला विवाह, पत्नी आहे इंजिनियअर; वडिलांना भेटण्यासाठी पोहोचले हरियाणात....सथानकुलम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स दुकान चालवत होते. २०२० मध्ये कोरोनामुळे अनेक निर्बंध देशभरात लागू होते. तेव्हा निर्बंध असतानाही दुकान सुरू असल्याचा ठपका ठेवत २९ जून २०२० रोजी पिता पुत्रांना अटक केली होती. पोलीस कोठडीत पोलिसांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. यात गंभीर जखमी झालेल्या दोघांनाही रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र तिथं उपचारावेळी त्यांचा मृत्यू झाला..मुलगा बेनिक्सचा २२ जूनला तर वडील जयराज यांचा २३ जून रोजी मृत्यू झाला. या प्रकरणी दहा पोलिसांवर गुन्हा दाखल केला होता. यापैकी विशेष पोलीस उपनिरीक्षकाचा ऑगस्ट २०२०मध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाला. पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरण गंभीर बनल्यानंतर तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता..बेनिक्स आणि जयराज हे दोन दिवस रुग्णालयात होते. तेव्हा बेनिक्सने त्याच्या नातेवाईकांना पोलीस ठाण्यात झालेल्या छळाची माहिती दिली होती. नातेवाईकांनी सीबीआयला दिलेल्या जबाबात म्हटलं की, दर दहा मिनिटांच्या अंतराने दोघांना मारहाण केली गेली. हात पाय दोरखंडाने बांधून उलटं लटकवलं होतं. टेबलवर झोपवूनही मारहाण केली गेली. सीबीआयने आरोपपत्रात म्हटलं की, पीडितांचे कपडे हे रक्ताने माखलेले होते. तसंच नातेवाईकांकडे कपडे देताना त्यांना ते नष्ट करण्यासाठी धमकावण्यात आलं होतं..कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांकडूनच कायद्याच्या विरोधात वर्तन झालं. तसंच निष्पाप अशा पिता पुत्रांना अमानुषपणे मारहाण केली गेली. हे पूर्णत: कायद्याच्या विरोधात असून दुर्मिळातील दुर्मिळ अशी घटना आहे. या प्रकरणी आरोपींना फक्त जन्मठेप पुरेशी नाही. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी हा निकाल असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं. न्यायमूर्ती मुथुकुमारन यांनी शिक्षेची सुनावणी केली.