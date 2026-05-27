Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! तामिळनाडू सरकारने जाहीर केली पीक कर्जमाफी; 14 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा, 'थलपती'नं दिलेलं आश्वासन पाळलं

Tamil Nadu crop loan waiver for farmers : तामिळनाडू सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत पीक कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) यांनी सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाच्या माफीस मंजुरी दिली. .या निर्णयानुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ५० हजार रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे, तर इतर शेतकऱ्यांनाही ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून आगामी शेती हंगामासाठी त्यांना नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..१४.२२ लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभराज्य सरकारच्या माहितीनुसार, या कर्जमाफी योजनेचा सुमारे १४.२२ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारवर सुमारे २,०४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. शेतीचा वाढता खर्च, हवामानातील अनिश्चितता आणि शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा ताण कमी होईल आणि आगामी पेरणी हंगामासाठी त्यांना अधिक सक्षमपणे तयारी करता येईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही या निर्णयाचा सकारात्मक फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती होणार मजबूतमुख्यमंत्री विजय यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन शेती अधिक फायदेशीर बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना थेट मदत मिळेल आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळेल..निवडणूक आश्वासनाची पूर्ततापीक कर्जमाफी ही विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या महत्त्वाच्या आश्वासनांपैकी एक होती. प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री विजय आणि त्यांच्या पक्षाने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार स्थापन झाल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी करून त्यांनी निवडणूक वचनपूर्तीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात सरकारबद्दल सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते..कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, १ मे २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जांचाच या योजनेत समावेश असेल. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ५० हजार रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात येणार असून इतर शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाणार आहे..सरकारने गरज भासल्यास भविष्यात आणखी दिलासादायक उपाययोजना राबवण्याचे संकेत दिले आहेत. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा असली तरी शेती क्षेत्र दीर्घकालीन सक्षम करण्यासाठी सिंचन व्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान, चांगली बियाणे व्यवस्था आणि सुधारित बाजारपेठ यांसारख्या बाबींवरही भर देणे आवश्यक आहे..मेकेदातू धरण प्रकल्पावरही आढावादरम्यान, मुख्यमंत्री विजय यांनी Mekedatu Dam Project संदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. तामिळनाडूच्या जलहक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले तातडीने उचलण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.