Tamil Nadu Fireworks Factory Blast : तामिळनाडूत मोठी दुर्घटना; फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट, १६ ठार, ६ गंभीर जखमी

तामिळनाडूमध्ये एका फटाक्यांच्या कारखान्यात मोठा स्फोट झाला आहे. या दुर्घटनेत १६ जणांचा बळी गेला असून, अन्य सहा जण जखमी झाले आहेत. ही घटना विरुधुनगर जवळच्या कट्टानारपट्टी येथे घडली. प्राथमिक अहवालांनुसार, जिल्ह्यांतर्गत कट्टानारपट्टी गावात असलेल्या एका फटाका निर्मिती केंद्रात हा स्फोट झाला. आता ही आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे. जखमी झालेल्या सहा जणांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बचावकार्य सध्या युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. .घटनास्थळावरून समोर आलेल्या फोटोंमध्ये, स्फोटाच्या ठिकाणी लोकांची गर्दी जमल्याचे दिसत आहे; तर अग्निशमन दलाचे अधिकारी ढिगारा हटवण्याच्या कामात सक्रियपणे गुंतले आहेत. तामिळनाडू हे फटाका निर्मितीचे एक प्रमुख केंद्र मानले जाते आणि गेल्या काही वर्षांत या भागात आगीच्या घटनांचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत..या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी ट्विट करून आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी लिहिले, "या दुर्दैवी दुर्घटनेत ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती मी माझ्या मनापासूनच्या संवेदना व्यक्त करतो." मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले, "मी मंत्री के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन आणि थंगम तेन्नारासू यांना घटनास्थळी त्वरित भेट देण्याची, तसेच बचावकार्याला गती देऊन स्वतःच्या देखरेखीखाली ते पार पाडण्याची विनंती केली आहे.".