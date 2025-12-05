देश

Women Loan: महिलांसाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा! १ लाख महिलांना १० लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार; लाभ कसा घेता येणार?

Women Loan Scheme: महिलांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील १ लाख महिलांना १० लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
Women Loan Scheme

Women Loan Scheme

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

तामिळनाडूमधील महिला पुरुषांइतकेच स्वयंरोजगार सुरू करण्यात रस दाखवत असल्याचे उघड झाले आहे. तामिळनाडूच्या आर्थिक विकासात महिलांची भूमिका आणखी वाढवण्याच्या उद्देशाने, पुढील पाच वर्षांत १,००,००० महिलांना उद्योजक म्हणून विकसित करण्याची योजना तामिळनाडू सरकारने सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
women
state government
loans
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com