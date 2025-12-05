Women Loan: महिलांसाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा! १ लाख महिलांना १० लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार; लाभ कसा घेता येणार?

तामिळनाडूमधील महिला पुरुषांइतकेच स्वयंरोजगार सुरू करण्यात रस दाखवत असल्याचे उघड झाले आहे. तामिळनाडूच्या आर्थिक विकासात महिलांची भूमिका आणखी वाढवण्याच्या उद्देशाने, पुढील पाच वर्षांत १,००,००० महिलांना उद्योजक म्हणून विकसित करण्याची योजना तामिळनाडू सरकारने सुरू केली आहे..तामिळनाडूच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विभागांतर्गत उद्योग आणि वाणिज्य संचालनालय ही योजना राबवत आहे. योजनेनुसार, दरवर्षी २०,००० लोकांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे बँक कर्ज मिळेल. २५ टक्के अनुदान, कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत दिले जाईल. लाभार्थ्यांना उद्योजकता विकास संस्थेमार्फत कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योग नोंदणी, विपणन सहाय्य आणि FAME TN कंपनी नोंदणी मिळेल..Putin-Modi Meet: क्रीडा आणि आरोग्यासह अनेक करार... पुतिन आणि मोदींच्या लक्षवेधी प्रतिक्रिया; भेटीत नेमकं काय घडलं? वाचा A टू Z अहवाल.अर्जदारांचे नाव रेशन कार्डवर असणे आवश्यक आहे आणि त्यांचे वय १८ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नाही. उत्पादन, सेवा, वाणिज्य इत्यादी श्रेणींमध्ये व्यवसाय सुरू करता येतात. अर्जदारांच्या व्यवसाय योजना आणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल, लाभार्थी निवडले जातील आणि कर्ज वितरणासाठी बँकांना शिफारसी केल्या जातील..गेल्या १० दिवसांत कर्ज अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यास महिला रस दाखवत आहेत. या शिफारशीमुळे गेल्या १० दिवसांत ५,६३१ अर्ज आले. विचाराधीन झाल्यानंतर १,८९१ अर्ज मंजूर करण्यात आले. यापैकी ६५ जणांची बँकांकडे कर्जासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी www.msmeonline.tn.gov.in या वेबसाइटवर अर्ज करता येतील ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.