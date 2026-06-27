सरकारी रुग्णालयात प्रसुती झाल्यास मिळणार सोन्याची अंगठी, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय...

कुटुंबात नवीन पाहुण्याच्या आगमनाची चाहूल लागली की प्रत्येक पालक आपल्या बाळासाठी सर्वोत्तम सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न करत असतो. अनेकजण प्रसूतीसाठी महागड्या खासगी रुग्णालयांची निवड करतात. मात्र, आता तमिळनाडू सरकारने सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अनोखी आणि आकर्षक योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी रुग्णालयात जन्म घेणाऱ्या प्रत्येक नवजात बालकाला १ ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी भेट म्हणून दिली जाणार आहे..तमिळनाडू सरकारने या उपक्रमाला 'थाई मामन गोल्ड रिंग योजना' (Thai Maman Gold Ring Scheme) असे नाव दिले आहे. या योजनेचा उद्देश अधिकाधिक गर्भवती महिलांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरक्षित प्रसूती करावी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक मजबूत व्हावा, हा आहे..Bal Sangopan Yojana: महाराष्ट्रातील अनाथ मुलांना दरमहा २५०० रुपये मिळणार, महायुती सरकारची नवी योजना; लाभ कसा घेता येणार?.सरकारी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा, प्रशिक्षित डॉक्टर आणि तज्ज्ञ आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध असूनही अनेक कुटुंबे खासगी रुग्णालयांना प्राधान्य देतात. ही मानसिकता बदलण्यासाठी आणि मातांना सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे..Matikala Rojgar Yojana: कुंभार अन् पारंपारिक कारागिरांना योगी सरकार देणार १० लाखांचे कर्ज! 'माटीकला रोजगार योजने'चा असा घ्या फायदा!.योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांनाही दिलासा मिळणार आहे. नवजात बालकाला मिळणारी सोन्याची अंगठी ही केवळ भेट नसून, सुरक्षित मातृत्व आणि सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न मानला जात आहे. तमिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाची देशभरात चर्चा सुरू झाली असून, अशा प्रकारच्या योजना इतर राज्यांमध्येही राबविल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.