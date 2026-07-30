School Chicken Biryani: शाळकरी मुलांना मिळणार चवदार चिकन बिर्याणी! तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय

Tamil Nadu mid day meal news: तामिळनाडू सरकार शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आता आठवड्यातून एकदा दुपारच्या जेवणात चवदार चिकन बिर्याणी देण्याचा विचार सरकार करत आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी यासंदर्भात माहिती दिली..पत्रकारांशी संवाद साधताना शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी तामिळनाडूतील माध्यान्ह भोजन योजनेच्या ऐतिहासिक प्रवासाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, राज्यातील शालेय भोजन योजना वेळोवेळी अनेक बदलांमधून गेली आहे. सर्वात आधी 'जस्टिस पार्टी'ने या भोजन योजनेची सुरुवात केली होती. त्यानंतर कामराज सरकारने याला माध्यान्ह भोजन योजनेचे अधिकृत रूप दिले. पुढे करुणानिधि सरकारने या जेवणात अंड्यांचा समावेश केला. एम. जी. रामचंद्रन यांनी या योजनेचे रूपांतर 'पौष्टिक भोजन योजने'त केले आणि त्यानंतर जयललिता सरकारने विद्यार्थ्यांना दर आठवड्याला अंडी देण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था सुरू केली..School Crime News: पुस्तक का नाही आणलंस? शिक्षिका चिडली, रागाच्या भरात पहिलीतील विद्यार्ध्याच्या कानशिलात लगावली नंतर... घटनेनं संताप .शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, ज्याप्रमाणे भूतकाळात अनेक मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी जेवणात बदल केले, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी दिली जावी अशी त्यांचीही इच्छा आहे. यासोबतच शाळांमध्ये सकाळी दिल्या जाणाऱ्या नाश्त्याच्या मेनूमध्येही बदल करण्याची योजना आखली जात आहे. .सध्या प्रति विद्यार्थी सुमारे १५ रुपये खर्च निर्धारित आहे. त्यामुळे सरकारला गव्हाचा उपमा आणि रवा उपमा यांसारख्या वारंवार दिल्या जाणाऱ्या पदार्थांऐवजी अधिक पौष्टिक आणि स्वादिष्ट पर्याय समाविष्ट करायचे आहेत. यामुळे मुलांना उत्तम पोषण मिळेल आणि त्यांची जेवणातील आवडही वाढेल..Dharavi Redevelopment: मुंबईतील हिरवळीवर पालिकेचा घाला! धारावी पुनर्विकासासाठी ८,००० झाडांवर कुऱ्हाड .केंद्र सरकारवर निशाणाया पत्रकार परिषदेत राजमोहन यांनी केंद्र सरकारवरही जोरदार निशाणा साधला. धोरण आणि भाषाविषयक वादांमुळे केंद्र सरकार तामिळनाडू राज्याचा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित हक्काचा निधी रोखत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. सरकारी शाळांवर केला जाणारा खर्च हा केवळ सर्वसामान्य खर्च नसून, तो देशाच्या ज्ञान आणि भविष्यातील थेट गुंतवणूक आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.