विजय सत्तेपासून दूर राहिला तर कोण मारणार बाजी? स्टालिन फिरवू शकतात गेम, तर राज्यपालांकडे शेवटचा पर्याय

Hung Assembly Raises Big Questions in Tamil Nadu तामिळनाडुत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यानं आता सत्तेची समीकरणं जुळवण्यासाठी पक्षांची धडपड सुरू आहे. सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या थलपती विजयच्या तमिलगा वेट्री कळघमने पहिल्यांदा निवडणूक लढवताना १०८ जागा जिंकल्या. पण बहुमतासाठी १० जागा कमी पडल्या. आता आघाडीच्या राजकारणाची बेरीज करण्याचं आव्हान विजयसमोर आहे..विजयने बुधवारी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यावेळी आपल्याला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचं सांगत विजयने ११२ आमदारांच्या सह्यांचं पत्र राज्यपालांकडे दिलं. मात्र राज्यपालांना विजयकडे बहुमत आहे यावर विश्वास नाही. त्यांनी विजयला ११८ आमदारांच्या सह्या घेऊन येण्यास सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.बहुमताअभावी विजय सत्तास्थापनेपासून दूर राहिला तर कोण बाजी मारणार, तामिळनाडुत सत्ता कुणाची येणार? असे प्रश्न उपस्थित होतायत..टीव्हीकेकडून सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक बहुमत मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. व्हिसीके, डावे पक्ष, आययूएमएल आणि काँग्रेसकडे टीव्हीकेनं पाठिंबा देण्याची विनंती केली होती. यापैकी काँग्रेसनं पाठिंबा दिला आहे. तर डावे पक्ष आणि आययूएमएलने पाठिंब्याला स्पष्ट नकार दिलाय. दुसरीकडे व्हिसीकेनं अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या टीव्हीकेकडे काँग्रेसस ११२ आमदार आहेत. आता फोडाफोडीचं राजकारण करून पीएमके, व्हीसीके किंवा एआयडीएमकेच्या बंडखोर आमदारांचा पाठिंबा मिळाला तर टीव्हीकेचं सरकार स्थापन होऊ शकतं..डीएमके आणि एआयडीएमकेची आघाडी होईल अशी चर्चाही आता रंगली आहे. डीएमके आणि एआयडीएमके यांनाही एकत्रित बहुमताचा आकडा गाठता येत नाहीय. त्यांच्याकडे मिळून १०६ आमदार होतात. जर काँग्रेस, व्हीसीके आणि इतर लहान पक्षांनी साथ दिली तर ते सहज बहुमत मिळवू शकतात. डीएमके आणि एआयडीएमके हे कट्टर प्रतिस्पर्धी असले तरी राजकारणात काहीही घडू शकतं. 'द्रविड एकता'च्या नावावर आघाडीची शक्यता नाकारता येत नाही..टीव्हीकेला इतर पक्षांसोबत मिळून बहुमत सिद्ध करता आलं नाही आणि डीएमके-एआयडीएमकेची आघाडीही झाली नाही तर राज्यपालांवर पुढील निर्णय राहणार आहे. राज्यात त्रिशंकू स्थितीत सरकार स्थापन होत नसेल तर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाऊ शकते. मात्र हा शेवटचा पर्याय मानला जात आहे.