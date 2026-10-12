मृत्यू घासून गेला ! भरधाव कारने बाईकला उडवले... तरुण अलगद रस्त्यावर पडला, साधं खरचटलंही नाही, CCTV 13 second Video Viral

Accident Viral Video: रस्त्याच्या कडेला दुचाकी लावून उभा राहिलेला तरुण भीषण अपघातातून थोडक्यात वाचला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तामिळनाडुच्या तुतिकोरिन इथं अपघात घडला. एका लक्झरी कारने रस्त्याच्या कडेला उभा असलेल्या बाइकला धडक दिला. त्याच बाइकच्या बाजूला असणारा तरुण मात्र वाचला. पण बाइकला धडक बसताच तो हवेत उडाला आणि जमिनीवर आदळला. .तुतिकोरिन इथं मुथारम्मन मंदिराच्या बाहेर एका चहाच्या दुकानासमोर तरुण बाइक लावून उभा होता. तेव्हा मागून आलेल्या एका कारने बाइकला जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की तरुण हवेत उडाला आणि बाइक कारसोबत फरफटत गेली. सुदैवाने बाइकसोबत उभा असणारा तरुण थोडक्यात वाचला. मात्र पुढे असलेला एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे..माजी IAS अधिकाऱ्याने मेट्रोत एकाची केली हत्या, सीटच्या वादातून धक्कादायक घटना; याआधी लाच प्रकरणी झालेली अटक.कार-बाइक अपघाताचा CCTV व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. यात एक लक्झरी कार भरधाव वेगाने येताना दिसते. ही कार थेट रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या बाईकला धडकते. अचानक झालेल्या या अपघाताने नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला..अपघाताचा दुसरा व्हिडीओसुद्धा समोर आला आहे. त्यात कारच्या धडकेनंतर हवेत उडालेली बाईक चहाच्या दुकानात बसलेल्या आणखी एका व्यक्तीला धडकताना दिसते. या धडकेत तो व्यक्ती जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.