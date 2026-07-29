Tamil Nadu Mid-Day Meal : विजय सरकारचं शालेय विद्यार्थ्यांना गिफ्ट, 'मिड डे मिल' मध्ये मिळणार चिकन बिर्याणी

तामिळनाडूमध्ये विजय थलपती यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहे. सरकार 'मध्यान्ह भोजन' (mid-day meal) योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा 'चिकन बिर्याणी' देण्याचा विचार करत आहे. या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारणे आणि शाळेतील जेवण त्यांच्यासाठी अधिक आकर्षक बनवणे हा आहे. हा प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन आहे; जर याला मंजुरी मिळाली, तर देशातील सर्वात जुन्या शालेय पोषण कार्यक्रमांपैकी एका कार्यक्रमात हा एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरेल..कोणताही निर्णय 'समाज कल्याण आणि महिला सक्षमीकरण विभागा'च्या सल्लामसलतीने घेतला जाईल, कारण हा विभाग राज्यभर मध्यान्ह भोजन योजनेची अंमलबजावणी करतो. हा उपक्रम विद्यार्थी कल्याण योजना बळकट करण्याच्या आणि चांगला पोषण आहार देऊन सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..चिकन बिर्याणीमुळे सध्याच्या मेनूमध्ये एक चांगला पर्याय उपलब्ध होईल आणि त्याच वेळी विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा प्रथिनयुक्त जेवण मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकार मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या जेवणाचा एकूण दर्जा सुधारण्याच्या सूचनांचाही विचार करत आहे, ज्यामध्ये शाळांना पुरवल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या दर्जाचाही समावेश आहे. उच्च दर्जाच्या अन्नामुळे या कार्यक्रमाची परिणामकारकता आणखी वाढू शकते, असे अधिकाऱ्यांना वाटते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील मुलांची वर्गातील भूक भागवण्यात आणि त्यांची शाळा प्रवेश व टिकून राहण्याचे प्रमाण सुधारण्यात या कार्यक्रमाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे..तमिळनाडूच्या मध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये सध्या इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे आणि सरकारी व सरकारी अनुदानित शाळांमधील सुमारे ४० लाख मुलांना याचा लाभ मिळत आहे. 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि नुकत्याच झालेल्या विस्तारानंतर, याचा लाभ सुमारे ३२ लाख मुलांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकार उच्च माध्यमिक वर्गातील (इयत्ता ११ वी आणि १२ वी) विद्यार्थ्यांपर्यंत नाश्ता आणि मध्यान्ह भोजन या दोन्ही योजनांचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावांचाही विचार करत आहे..PM Poshan Scheme UP : माध्यान्ह भोजन योजनेत मोठा बदल! शाळांमध्ये किती स्वयंपाकी असतील? जाणून घ्या नवे नियम.जर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम इयत्ता ११ वी आणि १२ वी पर्यंत वाढवला गेला, तर अतिरिक्त आठ लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल असा अंदाज आहे. उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराची सोय केल्यास शाळेतील उपस्थिती सुधारेल, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावेल विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील मुलांसाठी असे मत शिक्षण तज्ञ आणि शाळा प्रशासक दीर्घकाळापासून मांडत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.