देश

Tamil Nadu Mid-Day Meal : विजय सरकारचं शालेय विद्यार्थ्यांना गिफ्ट, 'मिड डे मिल' मध्ये मिळणार चिकन बिर्याणी

School Nutrition Plan : मध्यान्ह भोजन योजनेत आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी देण्याचा विचार करत आहे.या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारून शाळेतील जेवण अधिक आकर्षक बनवणे आहे.
Mid-Day Meal Scheme

Mid-Day Meal Scheme

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

तामिळनाडूमध्ये विजय थलपती यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहे. सरकार 'मध्यान्ह भोजन' (mid-day meal) योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा 'चिकन बिर्याणी' देण्याचा विचार करत आहे. या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारणे आणि शाळेतील जेवण त्यांच्यासाठी अधिक आकर्षक बनवणे हा आहे. हा प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन आहे; जर याला मंजुरी मिळाली, तर देशातील सर्वात जुन्या शालेय पोषण कार्यक्रमांपैकी एका कार्यक्रमात हा एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरेल.

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
school
student
Chicken
meal
Vijay Thalapathy