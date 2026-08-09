केंद्र सरकारविरोधात तमिळनाडूचा शड्डू, मुख्यमंत्री विजय यांचा मोठा निर्णय

चेन्नई, ता.८ (वृत्तसंस्था) : मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध करण्यासाठी तमिळनाडू सरकार राज्य विधिमंडळामध्ये ठराव मंजूर करणार आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय खासदारांच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. 'पुढील किमान ४० ते ५० वर्षे लोकप्रतिनिधींच्या जागांच्या संख्येमध्ये कोणताही बदल राज्याला परवडणारा नाही,' अशी भूमिका घेत उपस्थित नेत्यांनी फेररचनेला एकमुखाने विरोध दर्शविला आहे. .काँग्रेसचे खासदार जोतिमणी म्हणाल्या, की आम्ही मतदारसंघांच्या फेररचनेला पाठिंबा देणार नाही. मुख्यमंत्री विजय यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून अत्यंत योग्य पाऊल उचलले आहे. ही फेररचना झाली तर लोकशाहीच अस्तित्वात राहणार नाही. तमिळनाडूतील जनतेचे हित आणि हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्री कटिबद्ध आहेत..कर्नाटकात काँग्रेसचा रोज नवा खेळ, मंत्रिमंडळात पुन्हा फेरबदलाची शक्यता; नाराजी दूर करण्यासाठी हालचाली.बैठकीमध्ये नेत्यांनी सद्यःस्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली असून कोणत्याही बदलाला विरोध दर्शविला आहे. या बैठकीला सत्ताधारी टीव्हीके (TVK) आघाडीतील काँग्रेस, व्हीसीके, एमडीएमके आणि आययूएमएल या पक्षांसह भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या मित्रपक्षांचे एकूण १९ खासदार उपस्थित होते. विरोधी पक्ष 'द्रमुक'ने या बैठकीवर आधीच बहिष्कार घातला होता..अकाली दल एनडीएच्या वाटेवर?केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये संसदेत लोकसभा मतदारसंघ फेररचना विधेयक मांडले तेव्हा अकाली दलाने त्याविरोधात मतदान केले होते. त्या वेळी पंजाबविरोधी भेदभाव करणारे विधेयक असल्याची टीका पक्षाने केली होती. मात्र, सध्या भाजपसोबत आघाडीच्या चर्चाना वेग आला असताना ५० टक्के जागावाढीच्या हमीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केल्याचे म्हटले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.