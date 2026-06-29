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तामिळनाडूत पक्षफुटीचे लोण! मुख्यमंत्री विजय यांचा AIDMKला धक्का, सहाव्या आमदाराचा राजीनामा; TVKमध्ये प्रवेश करणार

AIADMK sixth mla resign: महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगालनंतर तामिळनाडुतही पक्षफुटीचे लोण पोहोचले आहे. एकेकाळी राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या एआयडीएमकेच्या आणखी एका आमदाराने राजीनामा दिला आहे.
Vijay's TVK Gains as Sixth AIADMK MLA Resigns

Vijay's TVK Gains as Sixth AIADMK MLA Resigns

Esakal

सूरज यादव
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Tamilnadu Politics: महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी, पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर आता तामिळनाडुतही पक्षफुटीचे लोण पोहोचले आहे. एकेकाळी राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या एआयडीएमकेच्या आणखी एका आमदाराने राजीनामा दिला आहे. आतापर्यंत ६ जणांनी राजीनामा दिल्यानं एआयडीएमकेला धक्का बसला आहे. राजीनामा दिलेले आमदार थलापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षात प्रवेश करणार आहेत. AIADMK Suffers Fresh Blow as Sixth MLA Quits Party

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