तामिळनाडूत पक्षफुटीचे लोण! मुख्यमंत्री विजय यांचा AIDMKला धक्का, सहाव्या आमदाराचा राजीनामा; TVKमध्ये प्रवेश करणार

Tamilnadu Politics: महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी, पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर आता तामिळनाडुतही पक्षफुटीचे लोण पोहोचले आहे. एकेकाळी राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या एआयडीएमकेच्या आणखी एका आमदाराने राजीनामा दिला आहे. आतापर्यंत ६ जणांनी राजीनामा दिल्यानं एआयडीएमकेला धक्का बसला आहे. राजीनामा दिलेले आमदार थलापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षात प्रवेश करणार आहेत. AIADMK Suffers Fresh Blow as Sixth MLA Quits Party.तामिळनाडु विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकल्यानंतर थलापती विजय यांनी बहुमताची जुळवाजुळव करत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर आतापर्यंत विरोधकांना अनेक धक्के थलापती विजय यांनी दिले आहेत. काँग्रेसशी हातमिळवणी करत डीएमकेला धक्का दिला, तर त्यानंतर एआयडीएमकेमध्येही फूट पडली आहेत. निवडणूक निकालापासून आतापर्यंत एआयडीएमकेच्या ६ आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. अजूनही राजीनाम्याचं सत्र सुरूच आहे..एक्सप्रेस वेवर एक्झिट चुकले, पुढे युटर्न ऐवजी रिव्हर्स घेतली कार; मागून स्कॉर्पिओची धडक, कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू.एआयडीएमकेमध्ये फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर थलापती विजय यांच्यावर घोडेबाजाराचा आरोपही केला जात आहे. पण यावर आमदारांनी या फुटीमागे पक्षांअतर्गत असंतोष कारणीभूत असल्याचं म्हटलंय. एकेकाळी राज्यात सत्तेत असणारे पक्ष आता फुटीच्या उंबरठ्यावर असून थलापती विजय यांनी पहिल्याच टर्ममध्ये त्यांना चितपट केलंय..माजी परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. करूरचे आमदार असलेल्या विजय भास्कर यांनी सभापती जेसीडी प्रभाकर यांची भेट घेत राजीनामा सोपवला. विजयभास्कर हे जयललिता यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. २०२१च्या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा धक्का बसला होता. पण २०२६मध्ये ते विजयी झाले..तामिळनाडुत एआयडीएमकेच्या चार आमदारांनी याआधी राजीनामा दिल्यानंतर टीव्हीकेमध्ये प्रेवश केला आहे. तर सी विजयभास्कर हेसुद्धा पक्षात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत ६ जणांनी राजीनामा दिल्यानं तामिळनाडुत एकूण ७ जागा रिक्त आहेत. दोन मतदारसंघात विजयी झाल्यानं थलापती विजय यांनी त्रिचीतून त्यांच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.