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Tamil Nadu Scam : तहसीलदारांनी फोन करुन गावातील महिलांना करायला लावले मुंडण; मात्र सत्य समजताच पश्चातापाची वेळ, नेमकं काय घडलं ?

Head Shaving Fraud : तामिळनाडूमध्ये महिलांना तहसीलदार असल्याचे भासवून फोनद्वारे फसवणूक करण्यात आली. कोरोना टाळण्यासाठी टक्कल केल्यास पैसे मिळतील असा खोटा दावा करण्यात आला.सरकारी अधिकारी किंवा पैसे न आल्याने फसवणूक झाल्याचे उघड झाले.
Fake Tehsildar Call Tricks Women

Fake Tehsildar Call Tricks Women

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Tamil Nadu Head Shaving Scam: तामिळनाडूमध्ये एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. एका गावातील महिलांना तहसीलदारांच्या नावाने एक कॉल आला आणि त्यांना टक्कल करण्यास सांगण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असून जर तुम्ही टक्कल केले तर तु्म्हाला हा आजार होणार नाही शिवाय तुम्हाला १५००० रुपये देखील मिळतील असेही सांगण्यात आले. फोन करणाऱ्याने महिलांना घरातील सर्व सदस्यांचे तपशीलही सांगितले यावर महिलांचा विश्वास बसला त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्याचा आदेश समजून मुंडण करुन घेतले.

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