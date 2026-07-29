Tamil Nadu Scam : तहसीलदारांनी फोन करुन गावातील महिलांना करायला लावले मुंडण; मात्र सत्य समजताच पश्चातापाची वेळ, नेमकं काय घडलं ?

Tamil Nadu Head Shaving Scam: तामिळनाडूमध्ये एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. एका गावातील महिलांना तहसीलदारांच्या नावाने एक कॉल आला आणि त्यांना टक्कल करण्यास सांगण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असून जर तुम्ही टक्कल केले तर तु्म्हाला हा आजार होणार नाही शिवाय तुम्हाला १५००० रुपये देखील मिळतील असेही सांगण्यात आले. फोन करणाऱ्याने महिलांना घरातील सर्व सदस्यांचे तपशीलही सांगितले यावर महिलांचा विश्वास बसला त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्याचा आदेश समजून मुंडण करुन घेतले. .ही घटना सालेम जिल्ह्यातील अत्तूरजवळील पुथुकोथमपाडी गावात घडली. रविवारी रात्री ८ च्या सुमारास, गावातील रहिवासी असलेल्या पलनियाम्मल यांना त्यांच्या मोबाईलवर एक फोन आला. फोन करणाऱ्याने स्वतःची ओळख अत्तूर तालुका कार्यालयातील तहसीलदार म्हणून करून दिली. त्याला केवळ पलनियाम्मल यांचेच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावेही माहीत होती. त्या भामट्याने भीती आणि लोभाचा खेळ खेळला आणि लोकांना आपल्या खोट्या जाळ्यात यशस्वीपणे ओढले..त्याने दावा केला की कोविड-१९ सारखाच एक नवीन संसर्गजन्य आजार मानवी केसांमधून पसरत आहे. त्याने सांगितले की परदेशात लोक या आजारापासून वाचण्यासाठी मुंडण करत आहेत आणि तामिळनाडू सरकारने मुंडण करणाऱ्या महिलांना १५,००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने पुढे सांगितले की शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ४५,००० रुपये आणि लॅपटॉप मिळेल, तर पुरुषांना ६,००० रुपये दिले जातील..त्या भामट्याने सांगितले की गावासाठी केवळ १८ टोकन्स देण्यात आली आहेत. त्याने दावा केला की सरकारी अधिकारी दुसऱ्या दिवशी दुपारी २ वाजता पैसे घेऊन येतील, पण एक अट होती: पैसे फक्त त्यांनाच दिले जातील ज्यांनी आधीच मुंडण केले असेल..Pune Cyber Fraud:'सिया'च्या जाळ्यात अडकला पोलीस पाटील, ५६ लाखांची फसवणूक; पुण्यात धक्कादायक प्रकार.ही बातमी गावात वणव्यासारखी पसरली. सुमारे २० लोकांनी मुंडण करण्याची तयारी सुरू केली. त्यापैकी ५६ वर्षीय कावेरी, ५८ वर्षीय रामायी आणि ६० वर्षीय चित्रा यांनी विलंब न करता आपली मुंडणे केली. दुपार उलटून गेली आणि संध्याकाळ झाली..तरीही, ना सरकारी वाहन आले ना कोणताही अधिकारी तिथे पोहोचला. जेव्हा त्या महिलांनी त्या क्रमांकावर फोन केला, तेव्हा तो मोबाईल बंद असल्याचे आढळले. तेव्हाच त्यांना जाणीव झाली की त्या एखाद्या सरकारी योजनेच्या लाभार्थी नसून फसवणुकीला बळी पडल्या आहेत. त्यानंतर, गावातील इतर लोकांनी मुंडण न करण्याचा निर्णय घेतला. आता अत्तूर ग्रामीण पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. फोन करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवण्याचे आणि त्या व्यक्तीला गावकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती कशी मिळाली, याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.