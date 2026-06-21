Factory Gas Leak: फूड फॅक्टरीत अमोनिया गॅस गळतीचा भीषण कहर! ७ महिला कामगारांचा मृत्यू, ६७ लोकांची प्रकृती गंभीर, चौकशीचे आदेश

तामिळनाडू राज्यातील तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील उथुकोट्टाई तालुक्यात असलेल्या कनिगैपैर गावातील एका खाजगी मत्स्यखाद्य निर्यात कारखान्यात अमोनिया वायू गळतीमुळे महिलांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत सात महिलांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त असून ६७ हून अधिक लोक बाधित झाले आहेत. या कारखान्यात कोळंबीवर प्रक्रिया केली जात होती. अमोनिया गळतीनंतर अनेक लोकांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..या गॅस गळतीच्या बळींमध्ये उत्तर भारतातील अनेक राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांचा समावेश होता. गॅस गळतीनंतर त्यांना श्वास घेण्यास तीव्र त्रास होऊ लागला. उपचारासाठी त्यांना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. तामिळनाडूतील तिरुवल्लूर पोलिसांनी सांगितले की, या घटनेत आतापर्यंत सात महिलांचा मृत्यू झाला आहे. .मुख्यमंत्र्यांना ७ पट दुषित पाणी दिलं, अधिकाऱ्याला धाडली नोटीस.जिल्हाधिकारी एस. कविता यांनी सांगितले की, ६७ बाधित लोकांना तातडीने स्थानिक वैद्यकीय केंद्रांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. ४६ जणांवर वेल्स रुग्णालयात आणि २१ जणांवर व्यंकटेश्वर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गंभीर जखमी झालेल्या नऊ जणांना रुग्णवाहिकेने चेन्नई येथील शासकीय स्टॅनले मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. एआय, आयटी आणि डिजिटल सेवा मंत्री आर. कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, कारखान्यात अन्न प्रक्रियेत शीतलक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या वायूच्या गळतीमुळे ६७ महिला आणि चार पुरुष बाधित झाले..या घटनेचे वर्णन "अत्यंत दुःखद" असे करून ते म्हणाले की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तामिळनाडू जिल्हा जनसंपर्क मंडळाने सांगितले की, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी अमोनिया वायू गळती प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तीन सदस्यीय समितीत औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक यांचा समावेश आहे. .Bihar Uranium Scare Explained: बिहारमधील आईच्या दुधात युरेनियम असल्याचा दावा अखेर खोटा ठरला? BARC च्या अहवालातून मोठा खुलासा.ही समिती २४ तासांच्या आत अंतरिम अहवाल आणि तीन दिवसांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी आयटी मंत्री/तिरुवल्लूरचे प्रभारी मंत्री यांना निगराणी अधिकारी डॉ. के. पी. कार्तिकेयन यांच्यासह आणि जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने, बाधित लोकांना सर्वतोपरी मदत व काळजी मिळावी यासाठी तात्काळ तिरुवल्लूरला पोहोचण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.