Accident News: भयंकर! दोन सरकारी बसेसमध्ये मोठी धडक; ७ जणांचा मृत्यू, ४० जखमी, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यातील तिरुपथूरजवळ दोन सरकारी बसेसमध्ये समोरासमोर झालेल्या धडकेत सात जणांचा मृत्यू झाला. ४० हून अधिक लोक जखमी झाल्याची भीती आहे. अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, एक बस कराईकुडीला आणि दुसरी मदुराईला जात असताना तिरुपथूरजवळील रस्त्यावर धडकली. .टक्कर झाल्यानंतर अनेक प्रवासी वाहनांमध्ये अडकले होते. परंतु स्थानिक रहिवासी आणि आपत्कालीन पथकांनी त्यांना वाचवले. जखमींना शिवगंगा सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. काही प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढू शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. धडकेच्या तीव्रतेमुळे दोन्ही बसेसच्या पुढच्या भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. .Accident News: भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची सहा वाहनांना धडक; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक लोक गंभीर जखमी.या घटनेत अनेक जण जागीच ठार झाले आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. आठवड्यात तामिळनाडूमध्ये दोन बसेसची टक्कर होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. ज्यामुळे अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे. सोमवारी (२३ नोव्हेंबर २०२५) राज्याच्या तेनकासी जिल्ह्यात दोन बसेसची समोरासमोर टक्कर झाली. यात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ३० प्रवासी जखमी झाले..मृतांमध्ये पाच महिला आणि एका पुरूषाचा समावेश आहे. मदुराईहून सेनकोट्टईला जाणारी बस आणि तेनकासीहून कोविलपट्टीला जाणारी बस आदळली. तपासात चालकाची चूक असल्याचे समोर आले. मदुराई-सेनकोट्टई बसचा चालक बेपर्वाईने आणि वेगाने गाडी चालवत होता.