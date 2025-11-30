देश

Accident News: भयंकर! दोन सरकारी बसेसमध्ये मोठी धडक; ७ जणांचा मृत्यू, ४० जखमी, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

Tamilnadu Government Bus Accident: तामिळनाडूमध्ये दोन बसेसमध्ये समोरासमोर झालेल्या धडकेत किमान ७ प्रवाशांचा मृत्यू झाला तर ४० हून अधिक जण जखमी झाले. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.
तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यातील तिरुपथूरजवळ दोन सरकारी बसेसमध्ये समोरासमोर झालेल्या धडकेत सात जणांचा मृत्यू झाला. ४० हून अधिक लोक जखमी झाल्याची भीती आहे. अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, एक बस कराईकुडीला आणि दुसरी मदुराईला जात असताना तिरुपथूरजवळील रस्त्यावर धडकली.

