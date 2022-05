नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर झाला छळ; मुलीसाठी 36 वर्षे 'पुरुष' म्हणून काढली

चेन्नई : आयुष्यातील एखाद्या प्रसंगामुळे एखाद्याला कोणत्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो हे आपण सांगू शकत नाही. आपल्या आयुष्यात संघर्ष करून यश मिळवलेले खूपजण आपण पाहिले असतील. असाच एक संघर्षमय प्रवास तामिळनाडूतील एका ५७ वर्षाच्या महिलेने केला आहे. पुरुषांच्या छळापासून वाचण्यासाठी आणि आपल्या मुलीला वाढवण्यासाठी पुरुषाचा वेष धारण करून एका महिलेने ३६ वर्षे घालवली आहेत. पेटचीम्मल असं या महिलेच नाव असून तामिळनाडूतील कट्टुनायकनपट्टी गावातील ती रहिवाशी आहे. आपल्या लहान मुलीला सुरक्षितरित्या वाढवण्यासाठी तिने हा निर्णय घेतला असल्याचं तिने सांगितलं.

(Tamilnadu Woman Who Became a 'MAN' For Her Daughter For 36 Year)

हेही वाचा: Buddha Pournima 2022: बौद्ध पौर्णिमेनिमित्त प्रियजनांना शेअर करा शुभेच्छा

न्यु इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, पेटचीम्मल या महिलेचं शिवा नावाच्या एका पुरुषासोबत लग्न झालं होतं. त्यावेळी ती फक्त २० वर्षाची होती. लग्न झाल्यानंतर पंधरा दिवसांतच तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या आयुष्यातील संघर्षमय काळाला सुरुवात झाली. तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर तीला खूप संकटांना सामोरं जावं लागलं होतं. पतीच्या मृत्यूच्या वेळी ती गरोदर होती. त्यानंतर तीने शान्मुगसुंदरी या मुलीला जन्म दिला. पण पुढे मुलीला वाढवण्यासाठी तिला खूप संघर्ष करावा लागला. तिने बांधकामाच्या साईट, हॉटेल अशा ठिकाणी कामं केले आणि आयुष्यात कुठलीही अडचण आली तरी परत लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा: भाजपने हनुमान चालिसातील दोह्यांचं विडंबन करून अपमान केला : सचिन सावंत

आपल्या मुलीला वाढवण्यासाठी तिला वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करावं लागत होतं. त्या ठिकाणी तिचा पुरुषांकडून लैंगिक छळ होत असायचा. काही महिने तिने हा छळ सहन केला आणि नंतर वेशांतर करून पुरुषांसारखं राहण्याचा निर्णय घेतला. तिने शर्ट आणि लुंगी घालायला सुरूवात केली आणि आपलं नाव बदलून "मुथ्थू" असं ठेवलं. यानंतरच्या ३६ वर्षे ती पुरुष म्हणून राहिली आणि आपला संघर्षमय प्रवास करत राहिली. "आम्ही २० वर्षापूर्वी कट्टुनायकनपट्टी येथे स्थायिक झालो होतो. माझ्या मुलीला आणि जवळच्या नातेवाईकांनाच माझ्या वेशांतराबद्दलची ही गोष्ट माहिती होती." असं पेटचीम्मलने न्यु इंडियन एक्सप्रेसला बोलताना सांगितलं.

हेही वाचा: भाजप प्रवक्त्याला मारहाण; राष्ट्रवादीच्या चौघांविरूद्ध गुन्हा दाखल

पेटचीम्मल आता ५७ वर्षे वयाची आहे. तिची मुलगी शान्मुगासुंदरी हीचा विवाह झाला असून तिच्या घरची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. पण पेटचीम्मल आता तिची ओळख बदलायला तयार नाही. "ज्या वेशांतराने ज्या माझ्या मुलीच्या चांगल्या आयुष्याचा मार्ग दाखवला ती माझी ओळख मी बदलणार नाही. माझी ओळख 'मुथ्थूट म्हणूनच राहील." असं ती बोलताना म्हणाली.

तिने आपल्या महिलेच्या ओळखीच्या आधारे MGNREGS चे जॉब कार्ड मिळवले आहे पण तिचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्रानुसार ती अजूनही पुरुषच आहे.