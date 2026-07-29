Teachers Rules: शिक्षकांची निवडणूक ड्युटी कधी लावता येते, कधी नाही? निवडणूक आयोगाने सांगितले नवे नियम; जाणून घ्या...

निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. मतदार याद्यांच्या अंतिम बदलाच्या वेळी अनेक राज्यांमध्ये या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला होता. आता चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने परिस्थिती स्पष्ट करणारे एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे..आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या शाळेच्या वेळेत कोणत्याही शिक्षकाला निवडणूक कर्तव्यावर नेमण्यात आलेले नाही, आणि भविष्यातही येणार नाही. शिवाय एका शाळेतील केवळ १०-१४ टक्के शिक्षकांनाच निवडणूक कर्तव्यावर नेमले जाऊ शकते. घटनेच्या कलम ३२४ अन्वये, निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेणे, मतदार याद्या तयार करणे आणि मतमोजणी करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकाराचा वापर करून निवडणूक आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्ये सोपवतो..Nitish Kumar Video: 'तो' व्हिडीओ AI जनरेटेड? नितीश कुमार कुठे गायब झाले? 58 सेकंदांचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल.या अधिकारांतर्गत शिक्षकांवरही कर्तव्ये सोपवली जातात. मात्र, यासंदर्भात वेळोवेळी विरोध झाल्याचे दिसून आले आहे. अलीकडेच दिल्लीतील शिक्षकांनी एसआयआरच्या (SIR) कामकाजासंदर्भात निवडणूक आयोगाविरोधात एक मोहीम सुरू केली. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे आता पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट चित्र समोर आले आहे..उच्च न्यायालयाने सेंट मेरी विरुद्ध निवडणूक आयोग या खटल्यातील २००७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्यात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाला सर्व शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यावर नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की याचा शैक्षणिक कामगिरीवर परिणाम होणार नाही..Parliament News: १२-१२ तास काम करूनही बोलायला ३ मिनिटंच देताय; भडकलेले खासदार सभापतींना म्हणाले, तुम्ही १ दिवसाचे मुख्यमंत्री होतात....दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, शाळेतील केवळ १०-१४ टक्के शिक्षकांनाच निवडणूक कर्तव्यावर तैनात केले जाऊ शकते. निवडणूक आयोगानेही हे मान्य केले. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या शाळेत १० शिक्षक असतील, तर त्यापैकी फक्त दोघांनाच तैनात केले जाऊ शकते..सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की याचा मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये. मुलांचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुलांच्या शिक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. शाळेच्या वेळेत शिक्षकांना निवडणुकीचे कर्तव्य नेमून देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले..Infosys News: फ्रान्सने इन्फोसिसवर ठोठावला 2 कोटींचा दंड! कामाच्या तासांमुळे कंपनी अडचणीत; नेमकं काय घडलं?.सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, शाळेत शिकवतानाच शिक्षकाने निवडणुकीचे काम करावे अशी अपेक्षा करता येणार नाही. शिक्षकांना सुट्ट्यांच्या दिवशीही कर्तव्यावर नेमले जाऊ शकते. शिक्षकांच्या तणावाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, ते मानधन देत आहे. शिवाय, कर्तव्याच्या वेळेत अल्पोपहारही दिला जातो. सर्व गोष्टी व्यवस्थितपणे व्यवस्थापित करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.