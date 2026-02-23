लढाऊ विमान तेजसचा ब्रेक फेल, धावपट्टीवरून गेलं पुढे; हवाई दलाने घेतला मोठा निर्णय

Tejas Fighter Jet Faces Brake Failure During Landing: भारतीय हवाई दलाच्या तेजस या लढाऊ विमानाचा ब्रेक फेल झाल्याची घटना घडलीय. लष्कराच्या तळावर उतरल्यानंतर ब्रेक फेल झाल्याचं लक्षात आलं. यामुळे विमान धावपट्टीवरून पुढे गेल्यानं विमानाच्या पुढच्या भागाचं नुकसान झालंय. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. पायलटला सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात आलं..विमान प्रशिक्षणासाठी उड्डाणानंतर लष्करी तळावर परतत असताना दुर्घनटा घडली. ७ फेब्रुवारीला हा प्रकार घडला असून अद्याप हवाई दलाकडून यावर कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. भारतीय हवाई दलाने या प्रकारानंतर तांत्रिक तपासणीसाठी जवळपास ३० सिंगल सीट तेजस लढाऊ विमानांचे उड्डाण थांबवले आहे..मंदिर प्रवेशावरून वादानंतर हल्ला, २ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू; कुटुंबियांचे गंभीर आरोप.तेजस विमानाची आतापर्यंतची ही तिसरी दुर्घटना आहे. याआधी मार्च २०२४ मध्ये जैसलमेर इथं विमानाचा अपघात झाला होता. तर नोव्हेंबर २०२५मध्ये दुबईत एअरशोवेळी एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं होतं. आता ब्रेक फेल झाल्याच्या घटनेनंतर हवाई दलाकडून तांत्रिक तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..लष्कराचे उपप्रमुख एअर मार्शल नागेश कपूर यांनी याआधी हवाई दलात नव्या पिढीतील आणखी विमानं घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राफेलनं मोठी भूमिका बजावली होती. त्यामुळे राफेल जास्त चर्चेत असल्याचंही ते म्हणाले होते. हवाई दलाच्या ताफ्यात आणखी एमआरएफए दाखल करण्यास इच्छुक आहोत. सध्या विचार सुरू आहे पण काही ठोस निर्णय झाला नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.