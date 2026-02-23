देश

लढाऊ विमान तेजसचा ब्रेक फेल, धावपट्टीवरून गेलं पुढे; हवाई दलाने घेतला मोठा निर्णय

Fighter Jet Tejas Break Fail : भारतीय हवाई दलाचं लढाऊ विमान तेजसचा धावपट्टीवर उतरताना ब्रेक फेल झाल्याची घटना घडलीय. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र यानंतर भारताच्या हवाई दलाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
Fighter Jet Tejas Break Fail

Tejas Aircraft Brake Malfunction Prompts Major IAF Action

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Tejas Fighter Jet Faces Brake Failure During Landing: भारतीय हवाई दलाच्या तेजस या लढाऊ विमानाचा ब्रेक फेल झाल्याची घटना घडलीय. लष्कराच्या तळावर उतरल्यानंतर ब्रेक फेल झाल्याचं लक्षात आलं. यामुळे विमान धावपट्टीवरून पुढे गेल्यानं विमानाच्या पुढच्या भागाचं नुकसान झालंय. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. पायलटला सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात आलं.

Loading content, please wait...
India
indian army
accident
fighter jet
IAF

Related Stories

No stories found.