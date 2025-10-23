तेजस्वी यादव महाआघाडीचे CM पदाचे उमेदवार, आता NDAने सांगावं, नाहीतर महाराष्ट्रासारखं कराल; भाजपवर टीका

बिहार विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीने त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून तेजस्वी यादव यांच्या नावाची घोषणा केलीय. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अशोक गहलोत यांनी पाटना इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत हे जाहीर केलं. ते म्हणाले की, आम्ही लोकप्रिय आणि तरुण तडफदार नेते तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करत आहोत. याशिवाय मागास वर्गातून असलेले मुकेश साहनी हे उपमुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असतील असंही सांगण्यात आलं. सरकार स्थापन झाल्यास आणखी काही मागास वर्गातील नेते उपमुख्यमंत्री बनतील असं अशोक गहलोत म्हणाले..मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असेल याची घोषणा करताना अशोक गहलोत यांनी एनडीएलासुद्धा प्रश्न विचारला. आम्ही तर नेता जाहीर केला, आता एनडीएने सांगावं त्यांचा नेता कोण आहे? अमित शहा संसदीय मंडळ मुख्यमंत्री कोण ते ठरवेल सांगतायत म्हणजे शंका आहे. भाजप असंच करते. महाराष्ट्रातही त्यांनी म्हटलं होतं की, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात निवडणूक लढणार. यातून शिंदे मुख्यमंत्री होतील असा संदेश गेला. पण निवडणुकीनंतर भाजपने त्यांचा मुख्यमंत्री केला..वसई किल्ल्यावर शिवरायांच्या पोषाखात फोटो काढताना अडवलं, हिंदी भाषिक सुरक्षा रक्षकाचा मराठीत बोलण्यास नकार; VIDEO VIRAL.तेजस्वी यादव म्हणाले की, भाजपने त्यांचा मुख्यमंत्री कोण हे सांगावं. नितीश कुमार यांच्यावर भाजपवाले अन्याय करतायत. बिहारमध्ये अशी स्थिती आहे की मोठ्या उद्योगपतींना गोळ्या मारल्या जातायत. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर गोळ्या झाडल्या जातायत तरी काही होत नाही. सरकारकडे कसलंच व्हिजन नाही. आम्ही आमचं व्हिजन सातत्याने सांगतोय. यांनी तर अजून जाहीरनामाही जारी केला नाही..गहलोत म्हणाले की, देशात गंभीर स्थिती आहे. कुणी टीका केली तर तुरुंगात जावं लागतं. प्रत्येकाला बदल हवाय. जनतेच्या या भावनेला समजून घ्यायला हवं. राहुल गांधी यांनी काढलेल्या यात्रेत बिहारमध्ये मोठ्या संख्येनं लोक सहभागी झाले होते. सध्या सत्तेत असलेल्यांनी फक्त लोकशाहीचा मुखवटा घातलाय. गेल्या निवडणुकीतही आम्ही चांगली कामगिरी केली होती. लोकसभेत ४०० ची घोषणा करणाऱ्यांना २४० वर आणलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.