Tejashwi Yadav on Waqf Act : ‘’…तर आम्ही ‘वक्फ कायदा’ कचऱ्याच्या डब्यात टाकू’’ ; तेजस्वी यादव यांचं मोठं विधान!

Tejashwi Yadav comments on Waqf Act during Bihar election campaign : भारतीय जनता पक्षाला "भारत जलाओ पार्टी" असेही संबोधले ; जाणून घ्या, आणखी काय म्हणाले आहेत?
Mayur Ratnaparkhe
Tejashwi Yadav Big Statement on Waqf Act: बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांनी आज (रविवार) वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याबाबत मोठं विधान केलं. तेजस्वी यादव म्हणाले की, जर महाआघाडी सत्तेत आली तर हा कायदा कचऱ्याच्या डब्यात टाकला जाईल.

बिहार विनधासभा निवडणुकीसाठी मुस्लिमबहुल कटिहार जिल्ह्यात एका जाहीर प्रचारसभेला संबोधित तेजस्वी यादव बोलत होते. यावेळी त्यांनी आरोप केला की त्यांचे वडील आणि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनी कधीही सांप्रदायिक शक्तींशी तडजोड केली नाही, परंतु मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नेहमीच अशा शक्तींना पाठिंबा दिला आहे.

तसेच, म्हणूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना राज्यात आणि देशात द्वेष पसरवत आहेत. असाही आरोप केला. एवढचं नाहीतर यावेळी तेजस्वी यादव  यांनी भारतीय जनता पक्षाला "भारत जलाओ पार्टी" असेही संबोधले आणि म्हटले की जर भाजप सत्तेत आली तर सांप्रदायिक अजेंडा तीव्र होईल.

Delhi Acid Attack : राजधानी दिल्लीत संतापजनक घटना! महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर भररस्त्यात ‘अ‍ॅसिड’ हल्ला

वक्फ (सुधारणा) कायदा एप्रिलमध्ये संसदेने मंजूर केला होता. सत्ताधारी पक्षाने त्याचे वर्णन मागासलेल्या मुस्लिम आणि समाजातील महिलांसाठी पारदर्शकता आणि सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून केले आहे, तर विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की त्याचा मुस्लिमांच्या हक्कांवर परिणाम होतो आहे.

