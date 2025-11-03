देश

Telangana Bus Accident : सोमवार ठरला 'घातवार' ! टिपरची बसला भीषण धडक, १७ जण जागीच ठार, १० गंभीर जखमी

Telangana Road Accident : अपघातात १० जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.चेवेल्ला परिसरात हा अपघात घडला असून बसवर ट्रकची खडी पडली. पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाने घटनास्थळी बचावकार्य सुरू केले आहे.
  1. तेलंगणाच्या रंगारेड्डी जिल्ह्यात सोमवारी सकाळी भीषण अपघात झाला.

  2. रोडवेज बस आणि खडी वाहून नेणारा टिपर ट्रक समोरासमोर धडकले.

  3. या भीषण अपघातात १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात सोमवारी सकाळी एक भीषण अपघात झाला.बसला एका डंपरने धडक दिली ज्यामध्ये १७ जणांचा मृत्यू झाला. तर दहा जण जखमी झाले.पोलिसांच्या माहितीनुसार,खडी वाहून नेणारा डंपरने सरकारी बसला समोरुन धडक दिली.

