Telangana Bus Accident : सोमवार ठरला 'घातवार' ! टिपरची बसला भीषण धडक, १७ जण जागीच ठार, १० गंभीर जखमी

तेलंगणाच्या रंगारेड्डी जिल्ह्यात सोमवारी सकाळी भीषण अपघात झाला.रोडवेज बस आणि खडी वाहून नेणारा टिपर ट्रक समोरासमोर धडकले.या भीषण अपघातात १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे..तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात सोमवारी सकाळी एक भीषण अपघात झाला.बसला एका डंपरने धडक दिली ज्यामध्ये १७ जणांचा मृत्यू झाला. तर दहा जण जखमी झाले.पोलिसांच्या माहितीनुसार,खडी वाहून नेणारा डंपरने सरकारी बसला समोरुन धडक दिली. .वृत्तानुसार, अपघातात दहा जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चेवेल्लाजवळ टिपर ट्रक तेलंगणा रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरटीसी) च्या बसला धडकला, ज्यामुळे बसवर खडी पडली.आणि लोक आत दबले गेले..पोलिसांच्या माहितीनुसार, चेवेल्लाजवळ खडी भरलेला टिपर ट्रक राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला समोरासमोर धडकला. धडक तीव्रता इतकी होती की टीपरमधील खडीचा ढिगारा बसवर पडला. स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. पोलिसांनी सांगितले की अपघाताचे प्राथमिक कारण ट्रक चालकाने चुकीच्या दिशेने चालवले असल्याचे दिसून येते. सध्या चालकाची ओळख पटवली जात आहे, तसेच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे..FAQ१.हा अपघात कुठे झाला?हा अपघात तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील चेवेल्ला परिसरात झाला. २. अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला आहे?या अपघातात १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ३. किती लोक जखमी झाले आहेत?८ लोक जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ४. अपघाताचे कारण काय होते?खडी वाहून नेणाऱ्या टिपर ट्रकची रोडवेज बसशी समोरासमोर धडक झाली. ५. बस कोणत्या संस्थेची होती?बस तेलंगणा रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (RTC) ची होती. ६. अपघातानंतर काय कारवाई करण्यात आली?पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने घटनास्थळी तातडीने बचावकार्य सुरू केले आहे.