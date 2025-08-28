Telangana Flood : तेलंगणात मुसळधार पावसाचा कहर! महाराष्ट्रातील नांदेड-हैदराबाद मार्गावर वाहतूक विस्कळीत; रेल्वे प्रशासनानं केलं 'हे' आवाहन

Hyderabad Nanded Trains : सध्या तेलंगणा राज्यात जोरदार पावसाचा कहर सुरू असून अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे नदी, नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. रस्ते जलमय झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली असून सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे..रेल्वे वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर बाधितया पावसाचा थेट फटका नांदेड-हैदराबाद रेल्वे मार्गाला बसला आहे. पाण्यामुळे रेल्वे मार्गाची स्थिती बिघडली असून अनेक गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. काही गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर, काही गाड्या इतर मार्गांवर वळवण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक प्रवासी स्थानकांवर अडकले आहेत..रेल्वे प्रशासनानं केलं आवाहनरेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना आवाहन केले आहे, की प्रवास करण्यापूर्वी संबंधित गाडीची स्थिती तपासूनच प्रवास करावा. पावसामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यात येत असून सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे..नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरणदरम्यान, सतत पडणाऱ्या पावसामुळे पूरग्रस्त भागातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरी भागात पाणी साचल्याने वीजपुरवठाही खंडित झाला आहे. प्रशासनाकडून मदत व बचावकार्य सुरू करण्यात आले असून स्थानिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.