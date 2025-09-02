KCR News : केसीआर यांनी स्वत:च्या मुलीची पक्षातून केली हाकालपट्टी; BRS मधील अंतर्गत वादाला नवे वळण

तेलंगणातील सर्वात मोठा पक्ष भारत राष्ट्र समिती (BRS) मधील अंतर्गत वादाला एक नवे वळण लागले आहे. पक्षप्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी त्यांची मुलगी आणि विधान परिषद सदस्य आमदार के. कविता यांना पक्षातून निलंबित केले आहे. कविता यांनी पक्ष संघटनेतील वरिष्ठ नेत्यांवर जाहीर टीका केल्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे..के. कविता यांनी त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवर हरीश राव आणि संतोष राव यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या नेत्यांनी त्यांचे वडील आणि BRS प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (KCR) यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा कट रचला आहे असा दावा त्यांनी केला. या कटामागे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी असल्याचा आरोपही कविता यांनी केला..बीआरएस मध्ये अंतर्गत कलह तीव्र सूत्रांनुसार, कविता तुरुंगातून सुटल्यापासून (दिल्ली दारू घोटाळ्यात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली) त्यांचे वडील केसीआर यांनी त्यांच्यापासून अंतर राखले आहे. कविता यांनी आरोप केला की केसीआर यांच्या जवळचे लोक, ज्यात हरीश राव, जोगिनपल्ली संतोष कुमार आणि इतरांचा समावेश आहे, त्यांच्या विरोधात काम करत आहेत. त्यांनी जाहीरपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आणि म्हणाले, 'मी हरीश राव आणि संतोष राव यांनी कट रचले आहेत. त्यांच्या मागे रेवंत रेड्डी आहेत, जे केसीआर यांची प्रतिमा खराब करत आहेत.'.मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावर टीकाके. कविता यांनी सोमवारी एका खळबळजनक केले आणि म्हटले की, 'काँग्रेस सरकार प्रत्येक क्षणी केसीआरचे नाव घेते, परंतु पुरासारख्या आपत्तींमध्ये लोकांना मदत करण्यात अपयशी ठरले आहे. आम्ही खासदार असताना केसीआर आम्हाला सहा महिने आधीच युरियाच्या गरजेबद्दल सतर्क करायचे. मेडिगड्डा हा कालेश्वरम प्रकल्पाचा एक छोटासा भाग आहे, परंतु तो तेलंगणासाठी एक मोठी संपत्ती आहे. तेलंगणामध्ये पाणी आणण्यासाठी केसीआर यांनी सहा-सात महिने संशोधन केले होते.' .कविता पुढे म्हणाल्या, 'केसीआर यांनी कधीही पैशाची पर्वा केली नाही, परंतु आज त्यांची प्रतिमा भ्रष्टाचाराने कलंकित होत आहे. हा डाग त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांमुळे आहे, विशेषतः हरीश राव आणि माजी राज्यसभा खासदार मेगा कृष्णा रेड्डी यांच्यामुळे आहे.' त्यांनी असेही म्हटले की ती केसीआरच्या रक्ताची मुलगी आहे आणि स्वतंत्र राहील. 'सोशल मीडियावर मला ट्रोल करणाऱ्यांना मी सोडणार नाही.' असा इशाराही के. कविता यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.