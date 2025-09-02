देश

KCR News : केसीआर यांनी स्वत:च्या मुलीची पक्षातून केली हाकालपट्टी; BRS मधील अंतर्गत वादाला नवे वळण

BRS News : के. कविता यांनी त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवर हरीश राव आणि संतोष राव यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या नेत्यांनी त्यांचे वडील आणि BRS प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (KCR) यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा कट रचला आहे असा दावा त्यांनी केला.
KCR expels daughter Kavitha from BRS amid internal conflict and allegations against party leaders in Telangana politics.esakal
तेलंगणातील सर्वात मोठा पक्ष भारत राष्ट्र समिती (BRS) मधील अंतर्गत वादाला एक नवे वळण लागले आहे. पक्षप्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी त्यांची मुलगी आणि विधान परिषद सदस्य आमदार के. कविता यांना पक्षातून निलंबित केले आहे. कविता यांनी पक्ष संघटनेतील वरिष्ठ नेत्यांवर जाहीर टीका केल्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

