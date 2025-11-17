Supreme Court : आमदार अपात्रतेप्रकरणी आठवड्याभरात निर्णय घ्या; अन्यथा कारवाई करू; सरन्यायाधीशांचा विधानसभा अध्यक्षांना थेट इशारा

बीआरएसमधून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या दहा आमदारांच्या अपात्रताप्रकरणी अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबतच आता सर्वोच्च न्यायालयाचे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी विधानसभा अध्यक्षांना थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. तसेच यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याची मुदतही दिली आहे. .काँग्रेसमध्ये गेलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या १० आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी आज सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.वी. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडली. यावेळी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना खडे बोल सुनावले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यासाठी विलंब करत असतील, तर हा न्यायालयाचा अवमान आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश यांनी केली..Supreme Court: मोकाट कुत्र्यांवर SCच्या निर्देशानंतर युपी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; आता प्रत्येक शहरात होणार हे काम.यावेळी बोलताना, "तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यासाठी विलंब करत आहेत. हा एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी एकतर पुढील आठवड्यात निर्णय द्यावा, अन्यथा आम्ही त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करु.” अशी टीप्पणी सरन्यायाधीश यांनी केली..Supreme Court: ‘डिजिटल अरेस्ट’ ला चाप हवा; न्यायालयाचे मत; तपासकर्त्यांना सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित.दरम्यान, 31 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना तीन महिन्यांत आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर निर्णय देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी अद्यापही निर्णय न घेतल्याने बीआरएसच्या आमदारांकडून याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने विधानसभा अद्यक्षांना नोटीसही बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.