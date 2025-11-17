देश

Supreme Court : आमदार अपात्रतेप्रकरणी आठवड्याभरात निर्णय घ्या; अन्यथा कारवाई करू; सरन्यायाधीशांचा विधानसभा अध्यक्षांना थेट इशारा

Supreme Court Warning to Telangana Speaker : या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी विधानसभा अध्यक्षांना थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्याची मुदतही दिली आहे.
बीआरएसमधून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या दहा आमदारांच्या अपात्रताप्रकरणी अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबतच आता सर्वोच्च न्यायालयाचे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी विधानसभा अध्यक्षांना थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. तसेच यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याची मुदतही दिली आहे.

