मंदिरात दर्शनाला गेलेले भाविक, परतताना रोपवेची ट्रॉली कोसळली; २८ वर्षीय महिलेचा मृत्यू, ७ जण गंभीर

एका मंदिराजवळ रोपवे ट्रॉली कोसळून भीषण अपघात झालाय. या दुर्घटनेत एका महिलेचा मृत्यू झाला असून ७ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. छत्तीसगढच्या महासमुंद जिल्ह्यात प्रसिद्ध खल्लारी मंदिराजवळ ही दुर्घटना घडलीय. अपघातातील जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. Khallari Temple Ropeway Mishap Leaves One Dead Several Critically Injured.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास मंदिरातून खाली येणाऱ्या ट्रॉलीची केबल तुटली. यामुळे ट्रॉली वेगाने खाली कोसळली. दुर्घटनेवेळी ट्रॉलीत ८ जण होते. यापैकी आयुषी सतकर वय २८ वर्षे हिचा जागीच मृत्यू झाला. आयुषी रायपूरमध्ये राहत होती. इतर ७ जण जखमी झाले आहेत..चैत्र नवरात्रीनिमित्त भाविक मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. रोपवेची ट्रॉली कोसळून घडलेल्या भीषण दुर्घनटेमुळे भाविकांमध्ये खळबळ उडाली. प्रशासनाकडून तातडीने बचावकार्य राबवण्यात आलं. दरम्यान, या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून कारणाचा शोध घेतला जात आहे..महासमुंद इथल्या प्रसिद्ध खल्लारी मंदिरात भाविक दर्शनासाठी गेले होते. जवळपास ४ हजार फूट उंचीवर हे मंदिर आहे. मंदिरात जाण्यासाठी रोपवेसुद्धा असून त्या रोपवेची केबल तुटली. यामुळे २०० फूट उंचीवरून ट्रॉली खाली कोसळली. स्थानिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवलं.