टेंडर घोटाळा प्रकरणी ३ बड्या अधिकाऱ्यांना अटक, ११ कोटींची रोकड जप्त; कंत्राट देण्यासाठी लाचेसह कमिशन घेतल्याचे आरोप

बिहारमध्ये टेंडर घोटाळा प्रकरणात तीन अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आलीय. विजिलन्स डिपार्टमेंटने केलेल्या कारवाईने राज्यात खळबळ उडाली आहे. अटक केल्या अधिकाऱ्यांमध्ये बिहारच्या प्रशिसाकीय सेवेतील अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, गृह निर्माण विभागातील माजी अभियंता तारिणी दास आणि नगर विकास विभागातील अभियंता उमेश कुमार सिंह यांचा समावेश आहे. ईडीने याआधी केलेल्या छाप्यात तारिणी दासकडे जवळपास ८.५० कोटी रोकड, मुमुक्षु चौधरीकडे २ कोटी तर उमेश कुमार सिंहकडे एक कोटी रुपये आढळले होते. याशिवाय टेंडर घोटाळ्यात अनेक प्रकरणांमध्ये यांचा सहभाग असल्याचंही तपासात समोर आलंय. Officials Held Over Alleged Bribe-for-Contract Network.छाप्यानंतर विजिलन्स विभागाने तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी आणि उमेश कुमार सिंह यांना पदाचा गैरवापर करून उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. सीतामढी आणि सहरसा नगर आयुक्त पदावर असताना मुमुक्षु चौधरी यांनी रिशु श्री यांच्या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देताना लाच घेतली होती. तर तारिणी दासवरही टक्केवारीचा आरोप आहे. याशिवाय उमेश कुमार सिंहवर कंत्राटदार आणि कंपन्यांसोबत मिळून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बिले देताना कमिशन घेतल्याचा आरोप होता..साखरपुड्याला जाताना अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांसह ६ जणांचा मृत्यू, कारचा पत्रा कापून मृतदेह काढले बाहेर.कंत्राटदार रिशु श्री प्रकरणानंतर बिहार सरकारने विविध विभागातील कंत्राटांची चौकशीची मोहिम हाती घेतलीय. ईडीच्या चौकशी अहवालानंतर विजिलन्स डिपार्टमेंटकडून अधिक तपास केला जात आहे. यात बुडको, जल संधारण विभाग, नगरविकास खात्यातील कामांची चौकशी केली जात आहे. गुन्हे अन्वेशन विभागाकडूनही अनेक ठिकाणी झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या कामांची चौकशी करण्यात येत आहे..सरकारी कंत्राटात भ्रष्टाचार प्रकरणी ईडीने २७ मार्च २०२५ रोजी तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरीसह बुडकोच्या तत्कालीन अभियंत्याच्या निवासस्थानी छापा टाकला होता. या प्रकरणात काही आएएस अधिकाऱ्यांवरही आरोप असून तेसुद्धा ईडीच्या रडारवर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.