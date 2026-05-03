US Iran Tanaav: अमेरिका-इराण तणाव वाढला; होर्मुझ सामुद्रधुनीतील टोल पद्धतीवर निर्बंधांचा इशारा..

दुबई : 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग मिळवण्यासाठी इराणला टोल दिल्यास निर्बंध लागू शकतात,' असा इशारा अमेरिकेने या जलमार्गातून प्रवास करणाऱ्या जहाज मालकांना दिला आहे. अमेरिकेच्या परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या या इशाऱ्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत..अमेरिका व इस्राईलने युद्ध सुरू केल्यानंतर इराणने २८ फेब्रुवारीला होर्मुझची मुद्रधुनी बंद केली. त्यानंतर इराणने काही जहाजांना आपल्या किनाऱ्याजवळून वळसा घालून सुरक्षित मार्ग दिला व त्यासाठी शुल्क आकारले. इराणच्या 'टोलबूथ' पद्धतीवरच अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे. परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने म्हटले आहे की, या देयकांमध्ये रोख रक्कम, डिजिटल मालमत्ता, अनौपचारिक अदलाबदल, वस्तुरूप देयके, अगदी धर्मादाय देणग्या व इराणी दूतावासांमधील देयके यांचा समावेश असू शकतो. .'इराणी शासनाकडून सुरक्षित मार्गासाठी देयके देणे किंवा हमी मागणे यात निर्बंधांचा धोका आहे. देयकाची पद्धत कोणतीही असली तरी हा जहाजांसाठी धोका कायम आहे,' असे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकेने १३ एप्रिलपासून इराणच्या जहाजांसाठी नाकेबंदी केली आहे. त्यामुळे इराणला तेलाद्वारा महसूल मिळणे थांबले असून त्याच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला आणखी फटका बसला आहे. अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'ने सांगितले की, नाकेबंदी सुरू झाल्यापासून ४५ व्यापारी जहाजांना परत पाठवण्यात आले आहे..इराणचा प्रस्ताव फेटाळलाअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा शस्त्रसंधीचा ताजा प्रस्ताव फेटाळला आहे. ''इराणला करार करायचा आहे; पण मला तो समाधानकारक वाटत नाही. पुढे काय होते ते पाहू,'' असे ट्रम्प यांनी शुक्रवारी 'व्हाइट हाउस'मध्ये सांगितले. त्यांनी प्रस्तावातील त्रुटी स्पष्ट केल्या नाहीत; पण इराणी नेतृत्वाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.