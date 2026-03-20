Iran political Crisis: इराणमध्ये संघर्षाचा पेच कायम; नेत्यांना मारण्याचे विपरित परिणाम होण्याचा इशारा!

तेहरान: अमेरिका आणि इस्राईलने मागील तीन दिवसांत इराणच्या तीन बड्या नेत्यांना हल्ल्यांमध्ये ठार मारले. इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांना लक्ष्य करण्याच्या या रणनीतीचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा अभ्यासकांनी दिला आहे. इराणमधील इस्लामिक प्रजासत्ताक उलथवून टाकण्यासाठी इस्राईलने हवाई हल्ल्यांद्वारे इराणच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना ठार केले आहे. इस्राईलने हिज्बुल्लाचा प्रमुख हसन नसरल्लाह याला ठार केले, तरीही या संघटनेकडून रॉकेट हल्ले सुरूच आहेत. हमासच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा खात्मा करूनही गाझा पट्टीचा अर्धा भाग अजूनही त्यांच्याच ताब्यात असून त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवलेली नाहीत. एखाद्या देशाच्या विरोधात अशा प्रकारे निवडक नेत्यांना लक्ष्य करण्याची रणनीती क्वचितच वापरली जाते. युद्धात स्पष्ट विजय दिसत नसताना अशा कारवायांना यश म्हणून दाखवता येते, मात्र संघर्षामागची मूळ कारणे यामुळे सुटत नाहीत, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे..'सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज'मधील जागतिक सुरक्षा विभागाचे अध्यक्ष जॉन ऑल्टरमन यांच्या मते, अशा हत्यांचा प्रभाव काळानुसार ओसरतो. इराणचे सरकार आणि लष्करी यंत्रणा अनेक संस्थांवर आधारलेली असून, अमेरिका आणि इस्राईलच्या हल्ल्यांनंतरही ती टिकून आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई युद्धाच्या सुरुवातीलाच मारले गेले. त्यांच्या जागी त्यांचा मुलगा मोज्तबा याची नियुक्ती झाली असून, तो अधिक कट्टर मानला जातो. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डचे वरिष्ठ कमांडर मारले गेल्यानंतरही इस्राईल आणि शेजारील आखाती देशांवर त्यांचे क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच आहेत..आडाखे चुकलेइस्राईलने अनेक मोहिमा राबवून पॅलेस्टिनी आणि लेबनॉनमधील संघटनांचे नेतृत्व संपविले आणि त्यानंतरही या संघटना अधिक शक्तिशाली झाल्याचे दिसते. १९९२ मध्ये इस्राईलने हिज्बुल्लाचा तत्कालीन प्रमुख अब्बास मुसावी याला ठार केले होते. त्यानंतर नसरल्लाहच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना अधिक प्रबळ झाली. 'हमास'चा संस्थापक शेख अहमद यासीन याला २००४ मध्ये ठार करूनही ही संघटना संपलेली नाही. इराणच्या नेत्यांना संपवल्यामुळे तेथील सरकार कमकुवत होईल आणि जनता उठाव करून सत्तांतर घडवेल, असा अमेरिका आणि इस्राईलचा होरा होता. त्यांनी तशी चिथावणीही दिली होती. मात्र, अद्यापही तशी कोणतीही चिन्हे दिसून आलेली नाहीत.