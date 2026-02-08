Crime: गरिबीची थट्टा, मारहाण अन्... शाळेतच शिक्षक आणि मैत्रिणींचं विद्यार्थिनीसोबत धक्कादायक कृत्य, कंटाळून मुलीचा टोकाचा निर्णय

उत्तर प्रदेशातील गाजीपूर येथे दहावीच्या एका विद्यार्थिनीने कीटकनाशक सेवन करून आत्महत्या केली. ती एक हुशार विद्यार्थिनी होती. तिच्या कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे ती तिच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी दुसऱ्यांच्या घरी मोलकरीण म्हणून काम करत होती. शाळेतील दोन मुलींनी या कामाबद्दल तिची थट्टा केली. तिचा अपमान केला आणि तिच्यावर हल्लाही केला. या गोष्टीला कंटाळून तिने स्वतःचा जीव घेतला..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली परिसरातील एका गावात घडली. जिथे १६ वर्षीय अंजली (नाव बदलले आहे) हिने आत्महत्या केली. गेल्या काही महिन्यांपासून तिच्या शेजारच्या दोन मुली तिला दुसऱ्यांच्या घरी काम केल्याबद्दल आणि तिच्या गरिबीबद्दल वारंवार अपमानित करत होत्या. त्या अंजलीला टोमणे मारत होत्या. ४ फेब्रुवारी रोजी, जेव्हा ती शाळेत आली तेव्हा त्या दोन्ही मुलींनी पुन्हा तिचा अपमान केला आणि तिच्यावर हल्ला केला..Karnataka Plane Crash: मोठी बातमी! कर्नाटकात विमान कोसळले; हवेत तांत्रिक बिघाड, नियंत्रण सुटलं अन्... घटनेनं खळबळ .यानंतर दोन्ही मुलींनी त्याच्याविरुद्ध शाळेतील एका शिक्षिकेकडे खोटी तक्रार दाखल केली. शिक्षिकेने अंजलीची बाजू ऐकूनही न घेता तिला अनेक वेळा चापट मारली. या शिक्षिकेने यापूर्वी अनेक विद्यार्थ्यांना विनाकारण मारहाण केल्याचा आरोप आहे. आरोपी शिक्षिकेविरुद्ध डायल-११२ वरही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिक्षिकेने केलेल्या मारहाणीमुळे आणि विद्यार्थ्यांच्या बोलण्यामुळे अंजली मानसिक तणावात होती. घरी परतल्यानंतर विद्यार्थिनीने कीटकनाशक प्राशन केले. त्यावेळी घरी कोणीही नव्हते. तिची आई चारा कापण्यासाठी शेतात गेली होती..Crime: भयंकर! लग्नात पत्नीचं वेटरवरच प्रेम जडलं; नंतर प्रियकर आणि मित्रांच्या साथीनं महिलेनं पतीलाच संपवलं .घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी घरी धाव घेतली. विद्यार्थिनीला ताबडतोब जवळच्या रुग्णालयात नेले. जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या घटनेनंतर विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी शाळेतील शिक्षक आणि दोन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूसाठी जबाबदार धरले. त्यांनी मोहम्मदाबाद पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली. वडिलांच्या तक्रारीवरून, पोलिसांनी तिघांविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम १०८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.