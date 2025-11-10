देश

तीन महिन्यांपूर्वी खोली भाड्यानं घेतली, १४ बॅगांमध्ये ३०० किलो आरडीएक्स भरलं; दहशतवादी डॉक्टरच्या चौकशीत मोठा खुलासा...

Terror Doctor Interrogation : डॉ. मुजाहील हा फरिदाबादयेथील वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्यूनिअर डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी त्याने लगतच्या परिरसात एक खोली भाड्याने घेतली होती. तिथेच त्याने मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्स लपवून ठेवल होतं.
जम्मू काश्मीर पोलिसांनी हरियाणाच्या हरीदाबाद येथून ३०० किलो RDX, दोन AK47 आणि मोठ्या दारुगोळा जप्त केला आहे. काल रात्री ही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता डॉ. आदिल राठर आणि डॉ. मुजाहिरची चौकशी सुरु असून यात नवीन खुलासे होत आहेत. अशातच डॉ. मुजाहीलने तीन महिन्यांपूर्वी एका भाड्याच्या खोलीत १४ बॅगमध्ये ३०० किलो आरडीएक्स भरलं होतं, अशी माहितीही आता समोर आली आहे.

