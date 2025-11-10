तीन महिन्यांपूर्वी खोली भाड्यानं घेतली, १४ बॅगांमध्ये ३०० किलो आरडीएक्स भरलं; दहशतवादी डॉक्टरच्या चौकशीत मोठा खुलासा...

जम्मू काश्मीर पोलिसांनी हरियाणाच्या हरीदाबाद येथून ३०० किलो RDX, दोन AK47 आणि मोठ्या दारुगोळा जप्त केला आहे. काल रात्री ही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता डॉ. आदिल राठर आणि डॉ. मुजाहिरची चौकशी सुरु असून यात नवीन खुलासे होत आहेत. अशातच डॉ. मुजाहीलने तीन महिन्यांपूर्वी एका भाड्याच्या खोलीत १४ बॅगमध्ये ३०० किलो आरडीएक्स भरलं होतं, अशी माहितीही आता समोर आली आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, डॉ. मुजाहील हा फरिदाबादयेथील वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्यूनिअर डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी त्याने लगतच्या परिरसात एक खोली भाड्याने घेतली होती. या ठिकाणी केवळ आपलं सामान ठेवणार असल्याचं त्याने घरमालकाला सांगितलं होतं. पण तो अधून मधून या ठिकाणी येत होता. याठिकाणी त्याने ३०० किलो आरडीएक्स, दोन एके ४७ आणि मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा लवपून ठेवला होता.Terror.Pakistan Terror Factory : अफगाण सुरक्षा दलांनी उघड केला पाकिस्तानचा काळा कारनामा; ISIS दहशतवाद्याचा व्हिडिओ व्हायरल, पाहा काय म्हणतोय दहशतवादी? .अशातच जम्मू काश्मीर पोलिसांना या डॉ. आदिल राठरच्या चौकशीदरम्यान याठिकाणी आरडीएक्स असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी ठिकाणी छापा टाकला. यावेळी पोलिसांनी १४ बॅगेत ३०० किलो आरडीएक्स आढळून आलं. तसेच या ठिकाणाहून पोलिसांनी काही केमिकलही जप्त केले. या दहशतवाही डॉक्टरला भेटण्यासाठी बऱ्याचदा अनोळखी लोक यायचं अशी माहितीही आता स्थानिकांनी दिली..Pakistan Terror Attack : अफगाण सीमेजवळ पाकिस्तानी सैन्यावर मोठा हल्ला; 11 लष्करी जवानांसह दोन अधिकारी ठार, बॉम्ब स्फोटानंतर गोळीबार.दरम्यान, या प्रकरणी आता पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. हे दोघे डॉक्टर कोणत्या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित आहे. तसेच याप्रकरणात आणखी कोण कोण सहभागी आहेत, त्याचं नेटवर्क कुठंपर्यंत आहे. याचा तपासही पोलीस करत आहेत. तसेच याद्वारे घातपात करण्याचा प्रयत्न होता, याचा तपासही पोलिसांनी कडून केला जातो आहे. हे दोघे डॉक्टर जैश-ए-मोहम्मद किंवा गजवत-उल-हिंद या संघटनांशी संबंधित असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.