मणिपूरमध्ये दहशतवाद्यांचा हल्ला; तीन जवान हुतात्मा

नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये लष्काराच्या जवानांवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला असून, यामध्ये तीन जवान हुतात्मा झाले आहेत. सहा जवान जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

इंफाळपासून सुमारे 100 किमी दूर असलेल्या चंदेर जिल्ह्यात बुधवारी (ता. 29) रात्री ही घटना घडली. पीपल्स लिबरेशन आर्मी या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला असून, यात तीन जवान हुतात्मा झाले आहेत. दहशतवाद्यांनी प्रथम आयईडीचा स्फोट घडवून आणला. त्यानंतर जवानांवर अंधाधूंद गोळीबार केला. यावळी तीन जवान हुतात्मा झाले तर सहा जवान जखमी झाले होते. जखमी जवानांना इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यातील लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. लष्कराने दहशतवाद्यांविरोधात जोरदार शोधमोहीम हाती घेतली आहे. तसेच भारत आणि म्यानमारच्या सीमेवरही सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत.

The terrorists first carried out an IED blast and then fired at the troops. Reinforcements have been rushed to the area which is 100 km from Imphal: Sources https://t.co/WgGVnZM8FQ

