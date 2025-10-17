Terrorist Attack: भारतीय लष्कराच्या छावणीवर हल्ला! चालत्या वाहनातून दहशतवाद्यांचा गोळीबार, कुठे घडली घटना?

शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर) सकाळी आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यातील काकोपाथर भागात अज्ञात दहशतवाद्यांनी सुरक्षा दलाच्या छावणीवर हल्ला केला. त्यांनी केलेल्या गोळीबारात तीन लष्करी जवान जखमी झाले. सुदैवाने त्यापैकी कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही. या हल्ल्यात मोठे नुकसान झाले नाही. मात्र या घटनेने खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दहशतवाद्यांनी चालत्या वाहनातून गोळीबार केला. दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी लष्कर आणि पोलिसांनी शोध मोहीम सुरू केली आहे. रात्री १२:३० च्या सुमारास अज्ञात दहशतवाद्यांनी चालत्या वाहनातून काकोपठार कंपनीच्या सैनिकांवर गोळीबार केला. हे पाहून कर्तव्यावर असलेल्या सैनिकांनीही प्रत्युत्तर दिले. यादरम्यान जवळच्या नागरिकांच्या घरांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सैनिकांनीही पूर्ण काळजी घेतली..High Court : ''अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणं बलात्कार नाही'', उच्च न्यायालयाने पलटला १८ वर्षांपूर्वीचा निर्णय... .लष्कराच्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईनंतर दहशतवादी घटनास्थळावरून पळून गेले. या हल्ल्यात लष्कराचे तीन जवान किरकोळ जखमी झाले. परंतु कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही. परिसराला वेढा घातला आहे. पोलिसांसह शोध मोहीम सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा परिसर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या आंतरराज्य सीमेजवळ आहे..यापूर्वीही सैनिकांवर अनेक वेळा हल्ले झाले आहेत. दहशतवाद्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात अनेक वेळा हल्ले केले आहेत. भारतीय सैन्याने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तान दररोज भारताविरुद्ध कट रचत आहे. ऑपरेशन सिंदूरद्वारे लष्कराने पाकिस्तानला धडा शिकवला. ज्यामुळे पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले. लष्कराने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. शंभराहून अधिक दहशतवादी ठार झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.