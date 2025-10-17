देश

Terrorist Attack: भारतीय लष्कराच्या छावणीवर हल्ला! चालत्या वाहनातून दहशतवाद्यांचा गोळीबार, कुठे घडली घटना?

Assam Terrorist Attack On Security Force: आसाममध्ये लष्करी छावणीवर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. दहशतवाद्यांनी चालत्या वाहनातून गोळीबार केला आहे.
Assam Terrorist Attack On Security Force

Assam Terrorist Attack On Security Force

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर) सकाळी आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यातील काकोपाथर भागात अज्ञात दहशतवाद्यांनी सुरक्षा दलाच्या छावणीवर हल्ला केला. त्यांनी केलेल्या गोळीबारात तीन लष्करी जवान जखमी झाले. सुदैवाने त्यापैकी कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही. या हल्ल्यात मोठे नुकसान झाले नाही. मात्र या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Assam
Terrorist
Army
terrorist attack
Border Security Force
assam rifles
pakistani terrorist

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com