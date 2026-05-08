Thalapathy Vijay: विजयचा १५ वर्षांपूर्वीचा VIDEO व्हायरल! अण्णा हजारेंसोबतचं कनेक्शन समोर; तामिळनाडूच्या सत्तासंघर्षाला नवा ट्विस्ट!

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आणि तामिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाचे संस्थापक विजय जोसेफ यांचा १५ वर्षांपूर्वीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नुकत्याच झालेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून त्यांच्या पक्षाने राज्याच्या राजकारणात नवी उलथापालथ घडवली आहे. मात्र, या यशानंतरही सरकार स्थापनेची प्रक्रिया अद्याप रखडली आहे..विजय यांनी दोन वर्षांपूर्वी टीव्हीके पक्षाची स्थापना केली होती. पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने २३४ पैकी १०८ जागा जिंकून राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. काँग्रेससह ११२ आमदारांच्या समर्थनाची यादी सादर केल्यानंतरही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यांनी अद्याप विजय यांना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिलेले नाही. या मुद्द्यावरून टीव्हीके कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत..विजय MGR बनले तर...? तामिळनाडूत सत्तेसाठी सुरू मोठा राजकीय गेम, AIADMK अन् DMK मध्ये संभाव्य युती, भाजपचीही एंट्री.अण्णा आंदोलनातील विजयांचा सहभागसोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ५ एप्रिल २०११ रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सुरू झालेल्या अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील विजय यांचा सहभाग दिसतो. मंचाकडे जाताना आणि मंचावर पोहोचल्यानंतर कुमार विश्वास यांनी विजय यांची ओळख उपोषण करणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्याशी करून दिली. सुमारे २५ सेकंदांच्या या व्हिडिओत विजय यांचे इंग्रजीत दिलेले भाषणाचे अंश आहेत. त्यात ते अण्णा हजारे यांची प्रशंसा करताना म्हणतात की, "कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना केवळ स्वतःच्या प्रयत्नांनी त्यांनी देशभरात समर्थनाची लाट उभी केली आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे कार्य हाती घेतले."२०११ च्या या आंदोलनाला 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' असे नाव देण्यात आले होते. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील या जनआंदोलनाने केंद्रातील तत्कालीन यूपीए सरकारवर मोठा दबाव आणला होता. भ्रष्टाचाराविरोधी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी करणाऱ्या या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास आदी नेते सहभागी होते. नंतर या आंदोलनातून आम आदमी पक्षाची (आप) स्थापना झाली..सरकार स्थापनेची प्रतीक्षानिवडणुकीत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी टीव्हीकेने १०८ आमदारांसह काँग्रेसचे समर्थन मिळवले असतानाही राज्यपालांकडून आमंत्रण न मिळाल्याने पक्ष कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. गुरुवारी तिरुप्पूर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांच्या शासकीय निवासस्थानी (लोक भवन) बाहेर निदर्शन केले. एस. आर. बोम्मई निकालाचा हवाला देत कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लोक भवन हे योग्य ठिकाण नाही. आंदोलनामुळे काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती..कार्यकर्त्यांचा दावा आहे की, घटनेनुसार सर्वात मोठा पक्ष म्हणून टीव्हीकेला सरकार स्थापन करण्याची संधी देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी आरोप केला की, टीव्हीकेला संधी नाकारून राज्यपाल भाजपला अनुकूल असे वर्तन करत आहेत..विजय सरकार स्थापन करणार की राष्ट्रपती राजवट? राज्यपालांच्या एका निर्णयाकडे देशाचं लक्ष, आतापर्यंत अशा परिस्थितीत काय घडलं?