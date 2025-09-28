देश

Vijay Rally Stampede : साऊथ सुपरस्टार Thalapathy Vijay च्या सभेत भीषण दुर्घटना; चेंगराचेंगरीत 39 जणांचा मृत्यू, 95 हून अधिक जखमी

Stampede Leaves 39 Dead and Over 95 Injured : या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केली आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
  • करूर येथील विजयच्या सभेत चेंगराचेंगरी झाली असून 39 जणांचा मृत्यू झाला.

  • 95 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले असून त्यापैकी अनेकांवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत.

  • मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे.

करूर (तामिळनाडू) : साऊथ सुपरस्टार थलपती विजय याच्या सभेत झालेल्या भीषण चेंगराचेंगरीत (Vijay Rally Stampede) मृतांची संख्या 39 वर पोहोचली असून, त्यात 16 महिलांसह 8 लहान मुलांचा समावेश आहे.

