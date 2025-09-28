Vijay Rally Stampede : साऊथ सुपरस्टार Thalapathy Vijay च्या सभेत भीषण दुर्घटना; चेंगराचेंगरीत 39 जणांचा मृत्यू, 95 हून अधिक जखमी

Summary Pointsकरूर येथील विजयच्या सभेत चेंगराचेंगरी झाली असून 39 जणांचा मृत्यू झाला.95 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले असून त्यापैकी अनेकांवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत.मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे..करूर (तामिळनाडू) : साऊथ सुपरस्टार थलपती विजय याच्या सभेत झालेल्या भीषण चेंगराचेंगरीत (Vijay Rally Stampede) मृतांची संख्या 39 वर पोहोचली असून, त्यात 16 महिलांसह 8 लहान मुलांचा समावेश आहे. .या घटनेत 95 हून अधिक नागरिक जखमी झाले असून त्यापैकी 51 जणांवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत. शनिवारी रात्री करूर येथे घडलेल्या या दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दुःख व्यक्त केले आहे..पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?.परिस्थिती हाताबाहेर गेली अन्...विजयच्या ‘तमिळगा वेट्री कळघम (टीव्हीके)’ या पक्षाच्या सभेला हजारो नागरिकांची गर्दी झाली होती. विजयचे भाषण सुरू असतानाच परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि गर्दीतून चेंगराचेंगरी सुरू झाली. दरम्यान, 9 वर्षांची मुलगी बेपत्ता झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर विजयने कार्यकर्त्यांना तिचा शोध घेण्याचे आवाहन केले; पण गोंधळ वाढत गेला आणि अनेकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. अखेर विजयने आपले भाषण थांबवून नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले व कार्यक्रमस्थळ सोडले..स्टॅलिन सरकारकडून मदत जाहीरया घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केली आहे. तर, जखमींच्या उपचारासाठी प्रत्येकाला 1 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत तातडीने वैद्यकीय मदतीचे आदेश दिले आहेत. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, माजी मंत्री सेंथिल बालाजी, मंत्री सुब्रमण्यम एम. ए. आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्कात राहून घटनेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले..FAQsप्रश्न १: करूर येथे कोणत्या कार्यक्रमात चेंगराचेंगरी झाली?उत्तर: थलपती विजयच्या तमिळगा वेट्री कळघम (टीव्हीके) सभेत ही घटना घडली.प्रश्न २: या दुर्घटनेत किती लोकांचा मृत्यू झाला?उत्तर: 39 लोकांचा मृत्यू झाला असून त्यात महिला व लहान मुलेही आहेत.प्रश्न ३: राज्य सरकारने काय मदत जाहीर केली?उत्तर: मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख व जखमींना 1 लाख रुपये मदत दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.