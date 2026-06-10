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Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा केंद्र सरकारसह अदाणींना मोठा दणका; २० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्प केला बंद

Tamil Nadu smart meter project : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ₹२० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला स्थगिती देत मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अदाणी समूहालाही मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे.
Thalapathy Vijay Tamil Nadu smart meter project cancel

Thalapathy Vijay Tamil Nadu smart meter project cancel

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Smart meter project cancelled : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी सत्तेवर आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सर्वात मोठ्या वीज सुधारणा योजनांपैकी एक असलेल्या सुमारे २० हजार कोटींच्या 'स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला' स्थगिती देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. अदाणी समूहाशी संबंधित निविदांपासून ते प्रीपेड वीज व्यवस्थेपर्यंत या निर्णयामागील कारणांबाबत राज्यात मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय खळबळ उडाली आहे.

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