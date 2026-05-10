Thalapathy Vijay swearing in CM : मुख्यमंत्री थलपती विजय, आई, वडिलांच्या डोळ्यात पाणी; साथीला राहुल गांधी, कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

Vijay takes oath as Chief Minister : तामिळनाडूमध्ये ऐतिहासिक आणि जल्लोषपूर्ण वातावरणात थलपती विजय यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या या भव्य शपथविधी सोहळ्याला राजकीय तसेच चित्रपटसृष्टीतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तामिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाचे प्रमुख सी. जोसेफ विजय यांनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्यासमोर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शपथविधीपूर्वी विजय यांनी मंत्रिपदासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्र्यांची ओळख राज्यपालांना करून दिली..या सोहळ्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हेही उपस्थित होते. चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये विजय आणि राहुल गांधी एकत्र दिसल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. दरम्यान, अभिनेत्री तृषा कृष्णन हिनेही विजय यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी उपस्थिती लावली. तसेच तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन आणि भाजप नेत्या तमिळीसाई सुंदरराजन यांनीही कार्यक्रमाला हजेरी लावली..Thalapathy Vijay Oath Ceremony : थलपती विजय यांचा शपथविधी १० वाजता, राहुल गांधीसह मान्यवरांची उपस्थिती; ज्योतिषांनी शपथविधीची वेळ बदलली.शपथविधी स्थळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वी विजय यांनी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांचे स्वागत केले. विजय यांच्या शपथविधीनंतर समर्थकांनी जल्लोष करत घोषणाबाजी केली आणि संपूर्ण स्टेडियम उत्साहाने दुमदुमून गेले..१०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्षनिवडणुकीत टीव्हीकेने १०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभारी दाखवली. २३४ सदस्यीय विधानसभेत बहुमतासाठी ११८ आमदारांची गरज होती. मात्र विजय यांनी दोन जागा जिंकल्याने त्यांचे वैयक्तिक मत मोजले जाणार नव्हते. त्यामुळे टीव्हीकेसमोर १०७ जागांसह ११ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पाठिंबा मिळवण्यासाठी पाच दिवस चाललेल्या प्रयत्नांनी तामिळनाडूच्या राजकारणाला वेगळेच वळण दिले..प्रथम काँग्रेस पक्षाने पाच आमदारांसह पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय)ने दोन आणि कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)नेही दोन आमदारांचा पाठिंबा दिला. यामुळे आघाडीची संख्या ११६ पर्यंत पोहोचली. मात्र अजूनही दोन आमदारांची कमतरता होती. या वेळी व्हीसीके (विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची) आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी दोन आमदारांचा पाठिंबा देऊ केला. या दोन्ही पक्षांमध्ये पूर्वी डीएमके आघाडीचा समावेश होता. या पाठिंब्यामुळे टीव्हीके आघाडीची एकूण संख्या १२० झाली आणि बहुमत सिद्ध झाले.