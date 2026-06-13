Vijay Thalapathy Video Karnataka : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांच्यासोबत कर्नाटकातील टोलनाक्यावर घडली अचंबित घटना, देवदर्शनासाठी जाताना कार स्वतः चालवली

Thalapathy Vijay Driving Car : कर्नाटकातील प्रसिद्ध कोल्लूर मूकांबिका मंदिराच्या दर्शनासाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा एक हृदयस्पर्शी आणि लक्षवेधी क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. मंदिराकडे जात असताना त्यांच्या ताफ्यातील कार स्वतः थलपती विजय चालवत असल्याचे पाहून चाहते आणि उपस्थित नागरिकांना सुखद धक्का बसला.अभिनेता ते राजकारणी असा प्रवास करणारे विजय स्वतः वाहन चालवत असल्याचे दुर्मीळ दृश्य पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. कर्नाटकातील एका टोलनाक्यावर लोकांनी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी थलपती विजयने कार्यकर्त्यांना हात दाखवत दाद दिली. .या प्रवासाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, विजय यांच्या साधेपणा, नम्रता आणि प्रचंड लोकप्रियतेनंतरही जमिनीशी नाळ जोडून ठेवलेल्या स्वभावाचे अनेकजण कौतुक करत आहेत. ताफा कर्नाटकातून जात असताना रस्त्याच्या दुतर्फा जमलेल्या समर्थकांनी जल्लोष करत हा खास क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला..प्रसिद्ध कोल्लूर मूकांबिका मंदिराच्या भेटीमुळे आधीच या दौऱ्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र, थलपती विजय यांनी स्वतः कार चालवण्याचा घेतलेला अनपेक्षित निर्णयच सोशल मीडियावर चर्चेचा सर्वात मोठा विषय ठरला..Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा केंद्र सरकारसह अदाणींना मोठा दणका; २० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्प केला बंद.चाहत्यांनी या क्षणाचे वर्णन प्रेरणादायी आणि सर्वसामान्यांशी नाळ जोडणारे असे केले असून, त्यामुळे सुपरस्टार आणि लोकप्रिय नेते म्हणून विजय यांचे जनतेशी असलेले नाते अधिक दृढ झाल्याचे बोलले जात आहे. व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, हजारो चाहते त्यावरील आपली प्रशंसा व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.